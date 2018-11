lez, Novinky

Optická mechanika již často nebývá součástí notebooků a v některých případech dokonce ani stolních sestav. Filmy, seriály i hudbu totiž lidé velmi často stahují prostřednictvím internetu, a tak už CD a DVD nosiče nejsou potřeba.

A stejné je to také s hrami. Právě proto se chystá Microsoft dát optické mechanice u Xboxu vale. Do budoucna se tak podle všeho počítá výhradně s digitální distribucí.

Microsoft navíc počítá s tím, že lidé nepřijdou o dříve zakoupené tituly na optických nosičích. Měla by to zajistit služba disc-to-digital, díky níž bude možné starší hry jednoduše převést na digitální kopii. Bude se stačit zaregistrovat v autorizovaném obchodě.

Bez výkonných součástek?

Podle dřívějších informací by měl být navíc chystaný Xbox velmi levný, neboť se obejde bez výkonných součástek. Tak funguje i konkurenční konzole Nvidia Shield, která sice nepatří k těm nejvýkonnějším, ale bez problémů na ní fungují i novější hry. Výrobce je totiž streamuje a na podobném principu by měla podle informací serveru The Verge stavět také konzole od Microsoftu.

Systém Nvidia Shield dokáže spouštět moderní hry díky službě GeForce Now. Ta pro chod her využívá výpočetní výkon serverů Nvidie, a lidé proto nemusí být doma tak výkonnou konzoli. V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje.

Právě proto si Nvidia mohla dovolit namontovat do televizní konzole pouze součástky, které se podobají výbavě chytrých telefonů a počítačových tabletů. A podobnou taktiku nyní chystá Microsoft u jednoho z nových Xboxů.

S ohledem na hardwarovou výbavu by měla být novinka od Microsoftu velmi levná, však také konkurenční Shield se v obchodech nabízí podle Zboží.cz za částky okolo pěti tisíc korun.

Zástupci Microsoftu zatím tyto informace samozřejmě oficiálně nekomentovali. To ale není nijak překvapivé, neboť podnik nikdy nereaguje na jakékoliv spekulace ještě před oficiální premiérou.