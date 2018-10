mif, Novinky

16:23 – Apple zakončil celou tiskovku koncertem. Během slavnostní akce se tedy ukázaly dva nové iPady Pro, notebook MacBook Air a stolní Mac Mini. Se všemi novinkami se americký počítačový gigant bude snažit uspět na předvánočním trhu.

16:20 – Předobjednávky nových iPadů Pro odstartují ještě tento týden, na pultech obchodů se pak novinky objeví už na konci příštího týdne. V tuto chvíli však ještě není jasné, zda tato informace platí i pro Českou republiku.

16:15 – Oba nové iPady přišly podobně jako již dříve iPhony o domovské tlačítko a čtečku otisků prstů. Místo toho se budou odemykat prostřednictvím technologie Face ID, tedy rozeznávání tváře. Absence čtečky otisků prstů je daní za tenké rámečky okolo displeje.

Nový iPad Pro

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

16:11 – Apple bude nabízet iPad Pro také ve větším provedení. To nabídne úhlopříčku 12,9 palce a díky tenkým rámečkům bude citelně menší než předchůdce.

16:07 – Nový iPad Pro dobře poslouží také grafikům. Přímo na akci profesionální grafička ze společnosti Adobe ukázala, jak pohodlně a intuitivně se na jablečném tabletu upravují fotografie ve Photoshopu. Využívala přitom pero Apple Pencil.

16:03 – V minulosti byl iPad Pro vždy prezentován jako „plnokrevné pracovní náčiní“. Zástupci Applu nicméně zdůraznili, že novinka dobře poslouží i hráčům. „Je to v podstatě konzole, kterou si můžete vzít kamkoliv s sebou,“ konstatovali. Na akci bylo k vidění hned několik ukázek her a musíme konstatovat, že grafika je dech beroucí.

16:00 – Nový iPad Pro má ambice konkurovat i notebookům. Volitelně půjde dokoupit speciální kryt obrazovky, který bude fungovat také jako klávesnice.

15:59 – Vylepšení se dočkalo také pero Apple Pencil, které se umí nyní bezdrátově dobíjet přímo z iPadu. Nikdy se tak nestane, že by jej uživatelé nemohli používat kvůli slabé baterii.

Nový iPad Pro

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

15:56 – Na baterii by měla novinka vydržet pracovat celý den. Uživatelé však budou potřebovat novou nabíječku, Apple přechází na standard USB-C, který používají i další výrobci.

15:55 – Proti předchůdci by měl být nový iPad Pro až dvakrát výkonnější. To je zásluha především sedmijádrového procesoru a osmijádrového grafického jádra. Zástupci Applu novinku přímo srovnávali s herní konzolí Xbox od Microsoftu a tvrdili, že výkon je prakticky totožný. Nutno dodat, že na pultech obchodů je již novější verze televizní konzole, která je pochopitelně ještě daleko výkonnější.

Nový iPad Pro (vpravo) společně se starší generací

FOTO: Novinky

15:51 – V otázce designu udělal iPad Pro velký skok směrem kupředu. Obrazovka má totiž zaoblené rohy, které přesně kopírují okraje samotného tabletu. Původně měly všechny jablečné smartphony obrazovky hranaté.

15:49 – Nový iPad Pro má v podstatě stejné proporce jako předchůdce, obrazovka ale narostla z 10,5 palce na 11 palců. Je to dáno tím, že obrazovka zakrývá větší část přední strany, rámečky okolo displeje jsou velmi tenké.

15:45 – Další novinkou večera je nový iPad Pro.

15:44 – Ještě před odhalením nové generace jablečných tabletů Cook zdůraznil, jak jsou iPady pro celý ekosystém Applu důležité. „Na celém světě jde o vůbec nejprodávanější tablet. A co víc, neexistuje ani notebook, který by byl mezi zákazníky oblíbenější,“ navezla se do konkurence hlava Applu. Narážela přitom na to, že celá řada uživatelů používá iPad Pro jako náhradu notebooku.

15:42 – „A co iPady? Na ty jsme samozřejmě nezapomněli,“ prohlásil šéf Applu Tim Cook. Další část slavnostní akce bude tedy věnována tabletům s logem nakousnutého jablka.

Video

MacBook Air

Zdroj: archív výrobce

Obě novinky vedle sebe, notebook MacBook Air a stolní Mac Mini.

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

15:37 – Zajímavé je, že konstrukce obou nových strojů budou vyrobeny ze 100% recyklovaného hliníku. Zástupci amerického počítačového gigantu na akci několikrát zdůraznili, že ekologie je při návrhu nových přístrojů velmi důležitá.

15:33 – Stejně jako v případě nového MacBooku Air bude také stolní Mac Mini možné předobjednávat již tento týden, na pultech obchodů se pak objeví hned příští týden.

15:30 – Navzdory nárůstu výkonu si miniaturní stolní počítač od Applu zachovává všechny přednosti jako předchůdce. Je tedy velmi kompaktní, energeticky úsporný a navíc při práci velmi tichý.

15:27 – Další novinkou, kterou zástupci společnosti Apple na slavnostní akci představili, je Mac Mini. Ten nově nabídne až šestijádrový procesor, až 64GB operační paměť, až 2TB úložiště a v neposlední řadě také rychlejší grafiku. Konkrétně by měl být celý stroj v porovnání s předchůdcem až pětkrát rychlejší.

Video

Mac mini

Zdroj: archív výrobce

Mac Mini

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

15:26 – Předobjednávky nového MacBooku Air odstartují tento týden, prodej by pak měl začít hned příští týden. V tuto chvíli ale ještě není jasné, zda tato informace platí pouze pro USA, nebo také pro další trhy, potažmo Českou republiku.

15:22 – Přestože proporce zařízení byly zachovány, nový MacBook Air nabízí větší displej. Místo 12palcové obrazovky je vybaven 13,3palcovým monitorem. Apple toho dosáhl především díky tenčím rámečkům okolo displeje.

15:19 – Nejmenšímu MacBooku bylo často vyčítáno, že mu chybí čtečka otisků prstů. A to napříč prakticky všemi generacemi. Novinka tento neduh konečně odbourává, neboť dostala podporu pro Touch ID.

Nový MacBook Air.

FOTO: archív výrobce

Původní MacBook Air.

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

15:15 – MacBook Air je nejtenčím a nejlehčím laptopem v nabídce Applu už od dob zesnulého spoluzakladatele Applu Steva Jobse. A na tom se nic nemění ani v případě právě odhalené novinky. Ta nabídne především vyšší výkon a delší výdrž baterie.

15:10 – „Mám tu čest představit vám nový MacBook Air,“ zvolal šéf Applu před zaplněným sálem. Jde o první odhalenou novinku této tiskové konference.

15:06 – „V hodnocení spokojenosti mezi zákazníky je Mac a jeho operační systém macOS naprostou jedničkou,“ zhodnotil dosavadní nabídku Cook. V prvních minutách vypočítával všechny přednosti systému a důvody, proč jsou počítače s logem nakousnutého jablka populární – je to především přehledný a intuitivní systém, dlouhá výdrž baterie a líbivý design.

Šéf Applu Tim Cook na úterní slavnostní akci.

FOTO: Charles Rex Arbogast, ČTK/AP

15:04 – Úvodního slova se již tradičně ujal šéf Applu Tim Cook. „Nebudu vás napínat, rovnou odstartujeme. Pojďme mluvit o Macu,“ prohlásil před zaplněným sálem, čímž si okamžitě vysloužil potlesk všech přítomných.

15:00 – Jak bývá u Applu již zvykem, tiskovka odstartovala úderem celé hodiny, na sekundu přesně.

14:58 – Před Vánocemi jde už o druhou velkou tiskovou konferenci, kterou společnost Apple svolala. Ta první se konala v září a premiéru si na ní odbyly tři nové iPhony a chytré hodinky Apple Watch čtvrté generace. [celá zpráva]

Video

Apple iPhone XR

Zdroj: archív výrobce

Video

Apple iPhone XS a XS Max

Zdroj: archív výrobce

Video

Apple Watch Series 4

Zdroj: archív výrobce

Co bude k vidění na úterní akci, zástupci amerického počítačového gigantu do poslední chvíle tajili. Pouze dva týdny před velkou tiskovkou rozeslali pozvánky, z nichž každá je unikátní – díky jedinečným kresbám vypadá jako umělecké dílo – totiž uvádí pouze: „Ještě něco chystáme.“ [celá zpráva]

V kuloárech se nicméně již delší dobu hovoří o tom, že se americký počítačový gigant chystá omladit MacBook Air. Poslední generace MacBooku Air si přece jen odbyla premiéru už před více než dvěma lety, což není v počítačovém světě zrovna málo. Tato konkrétní modelová řada navíc letos oslaví desáté výročí na trhu a to je podle serveru 9toMac důvod, proč si na novince dá americký počítačový gigant skutečně záležet.

Společně s MacBookem Air by se měla ukázat také nová generace extrémně levných počítačových tabletů iPad.

Pozvánka na tiskovku společnosti Apple.

FOTO: Apple