mif, Novinky

Nouze nebyla o nové notebooky. Jednotliví výrobci se předháněli, kdo nabídne laptop s tenčím profilem, nižší hmotností, a to při zachování co nejvyššího výkonu.

Vyzdvihnout si zaslouží především Acer Swift 5, který je s hmotností 990 gramů nejlehčím 15,6palcovým notebookem na světě. Asus si zase s modelem ROG Zephyrus S odnesl titul za nejtenčí herní laptop, v pase má pouze 14,95 mm.

Zajímavé bylo také sledovat, jak se transformuje trh s chytrými telefony. Na špičkové přístroje s cenovkou přesahující 20 000 korun se totiž soustředilo jen pár podniků, drtivá většina výrobců se bude před Vánocemi snažit zaujmout se smartphony, které stojí méně než polovinu.

Chytré domácnosti a televizory

Přesně naopak je tomu u televizorů, na výstavě totiž hrály prim především prémiové modely, u kterých se může cenovka vyšplhat klidně i na několik stovek tisíc korun. Jde o přístroje s prvotřídním obrazem, které zpravidla nabízejí rozlišení 8K.

Kamery, dětské chůvičky, senzory kouře, termostaty nebo klidně i žárovky. I taková zařízení, která najdou uplatnění v chytrých domácnostech, byla v Berlíně k vidění. Chytré domácí senzory a spotřebiče slouží především k tomu, aby pomocí nich bylo možné automatizovat některé rutinní úkony, a tím zpříjemnit bydlení.

Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu přes internet. A to klidně i z druhého konce planety. Při spěchu do práce se tak už například nemusíte obávat, zda jste nezapomněli vypnout žehličku, s chytrou zásuvkou to jednoduše uděláte prostřednictvím dotykového displeje svého chytrého telefonu.

Drtivá většina novinek, které byly k vidění na veletrhu IFA, se začne prodávat během nadcházejících měsíců, tedy ještě před Vánocemi.

Samsung Q900R QLED 8K: prémiová kvalita

Novinka mezi televizory od společnosti Samsung se jmenuje Q900R QLED 8K a v prodeji se objeví ve třech různých velikostech, konkrétně s obrazovkami 65", 75" a 85", tedy 165, 190 a 215 cm. Technologie a nabízené funkce jsou nicméně u všech tří provedení stejné.

Samsung Q900R QLED 8K

FOTO: archív výrobce

Televizory tedy nabídnou rozlišení 8K (7680 x 4320 obrazových bodů). Proti standardu 4K nabízí tedy 8K rozlišení čtyřikrát více pixelů, ve srovnání s full HD je tedy obraz dokonce až 16krát detailnější.

Problém překvapivě nepředstavuje ani to, že většina filmů a dalšího videoobsahu se zatím v rozlišení 8K nenabízí. Novinka totiž disponuje technologií umělé inteligence AI Upscaling, tedy schopností přepočítat obraz z nižšího rozlišení na vyšší při zachování co nejvyšší možné kvality. A v praxi funguje tato technologie skutečně na výbornou. Vhod tedy nové přístroje přijdou i v případech, že majitelé nebudou mít 8K videoobsah zatím k dispozici.

Obrazovka staví na technologii QLED, která umožňuje televizoru reprodukovat citelně širší rozsah barev v porovnání se standardními TV. To je zásluha především kovového materiálu Quantum Dot, z něhož je panel tvořen.

Dostupnost a cena: Všechny tři novinky se začnou oficiálně prodávat v říjnu. Ceny jsou v závislosti na úhlopříčce, 65" model bude stát 129 900 Kč, verze s úhlopříčkou 75" pak vyjde na 179 990 Kč. A konečně za největší, 85" televizor případní zájemci zaplatí 379 990 Kč.

Acer Predator Triton 900: budoucnost herních notebooků

Jak budou vypadat herní notebooky, ukazuje nový herní hybrid Predator Triton 900 od společnosti Acer.

Připomeňme, že hybridy si berou to nejlepší ze světa notebooků i tabletů. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. U některých modelů je dokonce možné klávesnici zcela odpojit.

Video

Acer Predator Triton 900

Zdroj: archiv výrobce

S hybridy jsme se však doposud setkávali prakticky vždy jen u multimediálních strojů. Jak ale sílí popularita hraní na dotykových obrazovkách, především tedy počítačových tabletech a smartphonech, rozhodla se společnost Acer proměnit v hybrida také ryze herní stroj.

Je to v podstatě konvertibilní notebook s dotykovým displejem, který dokáže zastat i funkci tabletu, displej se jednoduše překlopí dopředu a položí na klávesnici.

Novinka láká na 4K displej a brutální výkon, který by měl stačit na většinu současných her. Bližší informace o hardwarové specifikaci však zástupci zatím neprozradili. Stroj má totiž především ukazovat to, jaká bude budoucnost hraní na laptopech. Alespoň tedy v podání Aceru.

Dostupnost a cena: V tuto chvíli tak není jasné ani to, kdy a za jakou cenu se Predator Triton 900 objeví v nabídce obchodů.

Lenovo Yoga C930: láká na dva displeje

Yoga C930 od společnosti Lenovo dává vale klasické klávesnici a nahrazuje ji druhým displejem. Ten se nachází na místě klávesnice, je totiž vyroben z elektronického papíru. Přednosti této technologie jsou dobře známé už několik let, elektronický papír se totiž používá u drtivé většiny čteček elektronických knih.

Yoga C930

FOTO: archív výrobce

Monitory s touto technologií jsou prakticky vždy černobílé. Obrazovka u nich zpravidla nebývá podsvícená, díky čemuž je takový panel šetrnější k očím. Text je kontrastní a dobře čitelný klidně i v pravé poledne na ostrém slunci – displej se nikdy neleskne, naopak v noci si pro čtení musíte přisvítit.

A v tomto duchu je vyrobena také klávesnice u modelu Yoga C930, pochopitelně je virtuální – podobně jako u tabletů a chytrých telefonů. Obří dotyková plocha tedy může být v praxi využita totiž také pro psaní poznámek perem nebo kreslení. Celý stroj se navíc může snadno proměnit na energeticky šetrnou čtečku elektronických knih, stačí vypnout hlavní displej.

Zařízení staví na platformě Snapdragon 850 Mobile Compute Qualcomm, operačním systému Windows 10 a slibuje až 25hodinovou výdrž při přehrávání videí. Nechybí ani další přednosti známé z řady Yoga, konkrétně tedy konvertibilní konstrukce s 360° panty.

Dostupnost a cena: Základní varianta modelu Lenovo Yoga C930 by se měla v obchodech nabízet za částky okolo 25 000 korun, s dostupností se přitom počítá v průběhu letošního podzimu.

Huawei Kirin 980: nové srdce pro mobily a tablety

Nový čipset Kirin 980 představila na veletrhu IFA společnost Huawei, ten se v nadcházejících měsících stane srdcem připravovaných chytrých telefonů a počítačových tabletů.

Celý čip se skládá ze tří částí. O vysoký výkon se stará dvojice výkonných jader na bázi Cortex-A76, dále jsou k dispozici dvě efektivní jádra na bázi Cortex-A76 a konečně třetí část tvoří čtyři efektivní jádra Cortex-A55.

Kirin 980

FOTO: archív výrobce

Jak všechny části spolupracují v praxi? Velká jádra zabezpečují trvalý výkon, zatímco ultra efektivní jádra jsou určená na řešení běžných, nenáročných aktivit s extrémní energetickou účinností. V praxi by tak měla být novinka v porovnání s předchůdcem o 20 % výkonnější, a přitom až o 40 % šetrnější k baterii.

Kirin 980 by měl podle výrobce nabídnout rychlejší spouštění aplikací, lepší multi-tasking a všeobecně příjemnější uživatelský zážitek.

Podle výrobce by měl tento čipset přinést novou generaci zařízení s umělou inteligencí, kterou v posledních měsících hojně využívají například fotoaparáty v chytrých telefonech.

Dostupnost a cena: První mobilní zařízení s čipsetem Kirin 980 se ukáže až v říjnu, lze předpokládat, že půjde o prémiové zařízení s cenovkou přesahující 15 000 korun.

HP Omen Obelisk: malý rozměry, velký výkonem

Design herních sestav bývá zpravidla velmi okázalý, aby hráče co možná nejvíce zaujal. Nový počítač HP Omen Obelisk však sází na úplně jiný koncept, snaží se být co nejvíce nenápadný. Navzdory velmi vysokému výkonu tak jde v podstatě o malou krabičku.

HP Omen Obelisk

FOTO: archív výrobce

Celá sestava vypadá naživo opravdu velmi nenápadně. O malé bedně černé barvy, která je zhruba dvakrát menší než běžné herní počítače, by málokdo řekl, že jde o kdovíjak výkonný stroj. Opak je ale pravdou, skříň byla navržena tak, aby se i přes kompaktní rozměry do jejích útrob vešly velké grafické karty s plnou délkou.

Novinka má být jednou z prvních sestav, které nabídnou výkonnou herní grafiku GeForce RTX 2080, stavící na architektuře Turing. Ta má přitom patřit k tomu nejlepšímu, co bude na pultech obchodů k dostání.

Volba dalších komponent pak bude přímo na přáních konkrétního uživatele. Vybírat dokonce bude možné jak mezi procesory Intel Core osmé generace s až šesti jádry, tak mezi čipy z rodiny AMD Ryzen, které nabídnou jader až osm.