Po vzoru profesionálních grafik Quadro dostaly nové karty název RTX místo původního GTX, neboť obsahují tzv. RT jádra (ray tracing cores). Díky nim karty přinesou zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Právě technologie využití ray tracing má podle zástupců společnosti Nvidia představovat největší skok ve vývoji grafických karet od roku 2006, kdy byly představeny první karty s CUDA jádry.

Představeny byly tři grafické karty pro hráče.

„Platforma Nvidia RTX a nová 20. řada grafických karet GeForce RTX přináší ray tracing v reálném čase do her o 10 let dříve, než kdokoli očekával,“ řekl Tony Tamasi, senior vice president of Content and Technology ve společnosti Nvidia, a dodal: „Díky umělé inteligenci a hardwarové akceleraci světelných paprsků integrovaných do grafických karet GeForce RTX je pravidelné využívání těchto futuristických možností doslova za rohem.“

Reálnější grafiku nenabídnou všechny hry

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá.

Již nyní je díky tomu zřejmé, že reálnější grafiku si budou moci fanoušci vychutnat u titulů Assetto Corsa Competizione od Kunos Simulazioni/505 Games, Atomic Heart od Mundfish, Battlefield V od EA/DICE, Control od Remedy Entertainment/505 Games, Enlisted od Gaijin Entertainment/Darkflow Software, Justice od NetEase, JX3 od Kingsoft, MechWarrior 5: Mercenaries od Piranha Games, Metro Exodus od 4A Games, ProjectDH od Nexon’s devCAT Studio či Shadow of the Tomb Raider od Square Enix/Eidos-Montréal/Crystal Dynamics/Nixxes.

Nové karty se jmenují GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 a konečně GeForce RTX 2080 Ti – seřazeny jsou přitom od nejnižšího výkonu po nejvyšší. Všechny nové karty budou běžet na grafických jádrech Turing. Jde tedy o stejné čipy, které jsou použity v profesionálních kartách Quadro a které vzdávají hold britskému matematikovi Alanu Turingovi.

Cena bude spíše vyšší

Základní model GeForce RTX 2070 nabídne 8 GB paměti typu GDDR6, model GeForce GTX 2080 pak stejně velkou paměť. A konečně nejvýkonnější GeForce RTX 2080 Ti rovných 11 GB paměti GDDR6.

Grafiky by se přitom měly na pultech obchodů objevit v provedení od všech předních výrobců, tedy vlastní upravené verze nabídne Asus, MSI, Zotac, Pny či například Evga. Prodej by měl odstartovat v druhé polovině září, přičemž ceny se budou v závislosti na modelu pohybovat od 22 000 Kč do 36 000 Kč.

