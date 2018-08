Markéta Jasanská, Novinky

Samotná obsluha obchodu zareagovala při výbuchu okamžitě a vhodila iPad do nádoby s pískem. Z přístroje se dál kouřilo, kvůli tomu měli tři zaměstnanci dýchací problémy a byli převezeni do nemocnice. Přivolaní hasiči evakuovali obchod a iPad zajistili. Obchod byl znovu zprovozněn o pár hodin později.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 — AT5 (@AT5) August 19, 2018

Není to poprvé, co produkt firmy Apple explodoval. V německém Curychu explodoval v lednu přehřátý iPhone a popálil ruku opraváři. Ten byl následně převezen do nemocnice a ošetřen.

Podle serveru 9to5mac se zvýšil počet těchto nehod poté, co společnost odstartovala výměnu baterií způsobenou skandálem se zpomalováním starších verzí iPhonů. Apple záměrně zpomaloval procesor ve chvíli, kdy zaznamenal opotřebení baterie. Výkon zpomaleného telefonu mohl tak klesnout i o 40 %.

V únoru sama společnost představila zkušební verzi operačního systému iOS, kde lze zpomalení vypnout. [celá zpráva]