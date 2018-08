mif, Novinky

Americký softwarový gigant totiž prozatím oznámil oficiální dostupnost výhradně pro zahraničí. V minulosti někteří prodejci dováželi tablety řady Surface na vlastní pěst, zda to bude stejné také v případě modelu zvaného Go, však zatím není zřejmé.

Byla by nicméně škoda, pokud by se v tuzemsku novinka nenabízela. Surface Go se totiž v USA prodává za poměrně atraktivní cenovku, alespoň s ohledem na nabízenou výbavu. Základní provedení s 64GB úložným prostorem vyjde na 399 dolarů (asi 8700 Kč), vybavenější 128GB verze pak na 549 dolarů, tedy v přepočtu 12 000 Kč.

Surface Go

FOTO: archív výrobce

Surface Go je plnohodnotným počítačem, který se může směle měřit s levnými notebooky. K tabletu se dá totiž přidělat ochranný kryt, který má zabudovanou klávesnici.

Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz. Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti, vyšší verze pak 8 GB.

Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3 : 2. Rozlišení tohoto panelu je 1800 x 1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

Tablet také disponuje dvěma fotoaparáty s rozlišením 5 a 8 megapixelů.

Klávesnice a myš půjdou dokoupit volitelně.

FOTO: archív výrobce