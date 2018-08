mif, Novinky

Nintendo za uplynulé čtvrtletí zvýšilo provozní zisk o 88 procent na 30,5 miliardy jenů, tedy asi šest miliard korun. Zástupci podniku v prohlášení uvedli, že je to zásluha především konzole Switch.

Samotných konzolí se sice prodalo jen 1,88 miliónu, což je méně, než se očekávalo, ale prodej her pro Switch se zdvojnásobil. Celkové tržby tak vzrostly za sledované období na 168,2 miliardy jenů (32,9 miliardy Kč).

Konzole táhly také u společnosti Sony. Podnik ohlásil díky zvýšenému zájmu o PlayStation 4 rekordní první čtvrtletí svého fiskálního roku, provozní zisk za uplynulé tři měsíce stoupl na 195 miliard jenů (38,1 miliardy Kč). Čistý zisk se ztrojnásobil na 226 miliard jenů (44 miliard korun).

Levnější a výkonnější



Sony aktuálně nabízí dva playstationy. Jedním z nich je verze PlayStation 4 Slim. Jak už samotný název napovídá, ta láká především na kompaktnější rozměry a líbivější vzhled. Výkon je nicméně stejný jako u starší čtyřky. PlayStation 4 Pro nabízí výkonnější procesor a přepracována byla i grafická karta.

Některé hry díky tomu budou schopné běžet až v rozlišení 4K. Připomeňme, že původní PlayStation 4 byl stavěn na hraní ve Full HD. Tituly, které kladou daleko vyšší nároky na grafiku, však v plnohodnotném 4K rozlišení nepoběží. Obraz u nich bude přepočítán z nižšího rozlišení na vyšší. To jinými slovy znamená, že kvalita obrazu bude sice citelně vyšší než v případě Full HD, zároveň ale nebude tak dobrá jako v případě 4K.

Oba playstationy zvládají zpracovávat také HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A to umí také konzole od Sony.

Na doma i na cesty



Nintendo láká především na model Switch, což se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou.

Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno. Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název JoyCon. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Nintendo Switch

