Tím nejzajímavějším jsou u nové klávesnice speciální opto-mechanické spínače. Obyčejné mechanické spínače, které jsou použity u drtivé většiny klávesnic, mají spoustu pohyblivých částic, které jsou u novinky nahrazeny světelným paprskem.

V praxi to funguje velmi jednoduše, zmáčknete klávesu a světelný paprsek okamžitě projede skrz spínač. To znamená, že ihned dojde k aktivaci a do počítače je odeslán zcela okamžitě požadovaný příkaz, což je pochopitelně výrazně rychlejší než mačkání pružinky v klasické mechanické klávesnici.

Barvu podsvícení je možné libovolně měnit.

FOTO: archív výrobce

Až o třetinu rychlejší

Podle Razeru jsou příkazy hráčů díky nové klávesnici plněny až o třetinu rychleji než v případě tradičních mechanických tlačítek, což může být v praxi při hraní podstatná konkurenční výhoda.

Rychlost přitom nijak negativně neovlivňuje ani to, když klávesu nestisknete přesně. Každé tlačítko je totiž vybaveno kovovým stabilizátorem na horní ploše, díky čemuž bude každý stisk zaregistrován. A nezáleží na tom, zda zrovna stisknete střed nebo pouze roh klávesy.

Díky kovovým stabilizátorům by měla být klávesnice až dvakrát odolnější než v případě konkurenčních mechanismů. Zástupci Razeru avizovali, že nová periferie by měla vydržet přinejmenším 100 miliónů stisků.

Huntsman Elite

FOTO: archív výrobce

Multimediální tlačítka jsou umístěna nad numerickým blokem kláves.

FOTO: archív výrobce

Pokročilé technologie

Klávesnice se dále chlubí pokročilými technologiemi, jako jsou Anti-Ghosting a 10-key Rollover. Díky těmto technologiím si s klávesnicí naplno užijete například závody aut, při kterých můžete zároveň držet plyn, zatáčet do stran a přibrzďovat. Prostě ať stisknete libovolné množství kláves najednou, všechny budou bez problému rozeznány.

Výrobce použil u tohoto modelu poměrně konzervativní design, který sází na tradiční rozložení kláves. Nechybí ani multimediální tlačítka v horní části či možnost individuálního nastavení podsvícení, k dispozici jsou různé efekty podsvícení a volba z více než 16 miliónů barevných odstínů.

Základna modelu Huntsman Elite je zhotovena z hliníku, přičemž pomocí magnetů se dá přichytit pohodlná opěrka zápěstí.

Snad jedinou vadou na kráse je vyšší pořizovací cena, která se v tuzemských obchodech přehoupla přes pomyslnou hranici pěti tisíc korun. V prodeji by se novinka měla objevit hned zkraje srpna.

Opěrka zápěstí je odnímatelná.

FOTO: archív výrobce