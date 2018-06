V dnešní době už nejsou chytré pouze telefony. Tímto přídavným jménem bývají označovány také žárovky, termostaty a řada dalších zařízení. Kamery, dětské chůvičky, senzory kouře, termostaty nebo klidně i žárovky. Všechna tato zařízení najdou uplatnění v chytré domácnosti. Jak je z řádků výše patrné, jde zpravidla o přístroje, které umožňují sledování či ovládání některých funkcí na dálku. Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu přes internet. A to klidně i z druhého konce planety. Při spěchu do práce se tak už například nemusíte obávat, zda jste nezapomněli vypnout žehličku ze zásuvky, s chytrou zásuvkou to jednoduše uděláte prostřednictvím dotykového displeje svého chytrého telefonu. Celosvětovou počítačovou síť mohou tímto způsobem využívat nejrůznější rekordéry, meteorologické stanice, ale klidně také chytré žárovky, u kterých je možné upravovat teplotu světla. [celá zpráva]