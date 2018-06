ort, Novinky

Společnost Sony prodala v roce 2014 svou počítačovou divizi investičnímu fondu Japan Industrial Partners. Právě od té doby tak měly být produkovány počítače pouze pod hlavičkou nové společnosti Vaio Corporation. Místo Sony tak měli nést značku pouze Vaio.

To se skutečně stalo, jak upozornil server CNet, na tento krok ale museli fanoušci značky čekat dlouhé čtyři roky.

Vaio S11

FOTO: archív výrobce

Představené novinky, modely Vaio S11 a S13, by se měly začít prodávat už v průběhu příštího měsíce. Výrobce však na výstavišti zdůraznil, že určeny budou výhradně pro asijský trh. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by se dovážely do Evropy.

A to je poměrně škoda, protože novinky pokračují přesně tam, kde společnost Sony před lety skončila. Jde tedy o poměrně luxusní stroje, které sází na kompaktní rozměry, mají 11 a 13palcovou obrazovku. V jejich útrobách se ukrývají nejmodernější komponenty, procesory Intel Core i5 a i7, integrované grafické čipy, 16 GB operační paměti a až 512GB SSD jednotky.

Sony diktovalo módní styl počítačů

Počítače společnosti Sony byly vždy vnímány jako prémiové zboží. Trhu přenosných počítačů totiž počítače tohoto výrobce diktovaly módní styl. A to nejen poslední roky, ale už od devadesátých let minulého století.

Hned jedna z prvních generací notebooků Vaio slavila na trhu v roce 1997 úspěch. Model PCG-505 byl totiž na tehdejší dobu nebývale tenký.

FOTO: archív výrobce

Na kompaktní rozměry sázel v roce 1998 Vaio C1. Měl displej s úhlopříčkou 8,9 palce a pracoval pod operačním systémem Windows 98.

FOTO: archív výrobce

Řada Vaio neobsahuje pouze přenosné počítače. Série MX experimentovala v roce 2000 s propojením tradičního stolního PC a hudebního mikrosystému.

FOTO: archív výrobce

Na experimenty s hybridy byli inženýři ze Sony experti. V roce 2002 přinesli řadu Vaio W kombinující klasické PC a TV.

FOTO: archív výrobce

Nízkou hmotnost a extrémně tenkou konstrukci nabídl v roce 2004 model Vaio X505. Zlé jazyky často tvrdí, že právě tímto modelem se inspirovali designéři Applu při návrhu prvního Macbooku Air v roce 2008.

FOTO: archív výrobce

Předchůdcem dnešních tabletů byl futuristický přístroj Vaio UX. Nabídl výsuvnou klávesnici a dotykový displej.

FOTO: archív výrobce

Spojit funkce PC a TV se zástupci společnosti Sony snažili opět v roce 2005, tentokrát však elegantněji a hlavně výrazně výkonněji. 20palcový displej, 1 GB operační paměti a 3GHz procesor Intel Pentium 4 – to byly na tehdejší dobu špičkové parametry.

FOTO: archív výrobce

V roce 2009 přišla Sony s ultramobilní řadou Vaio P. Tyto přístroje byly kompaktní a nabízely se v atraktivních barevných variantách.

FOTO: archív výrobce

V roce 2009 se na pultech obchodů objevil model Vaio X. Vážil pouze 655 gramů a podle výrobce byl tehdy nejtenčím notebookem na světě.

FOTO: archív výrobce

Aktuální modelová nabídka japonského podniku sází opět na elegantní design, ale i na funkčnost. Na snímku je model Fit 14A multi-flip, který lze používat jako klasický notebook nebo tablet.

FOTO: archív výrobce