Není žádným tajemstvím, že práci na počítači velmi často zdržují pevné disky. Řešením jsou právě SSD jednotky. Neobsahují totiž žádné pohyblivé součástky, díky čemuž jsou proti klasickým diskům daleko rychlejší. To je v praxi znát při otevírání souborů i při spouštění počítače.

Je však důležité upozornit na to, že i mezi jednotlivými SSD jednotkami mohou být značné rozdíly. A to nejen co se týče kapacity, ale také – a to je důležitější – přenosové rychlosti.

Špičková rychlost



A toho je krásným příkladem novinka Optane 905p, ta patří totiž k vůbec nejrychlejším diskům na trhu. A podle testu serveru TomsHardware v současnosti výkonnější model neexistuje, byť podle specifikací některých konkurenčních SSD by tomu mělo být jinak.

SSD od Intelu nabízí přenosové rychlosti sekvenčního čtení až 2,6 GB/s a zápisu pak 2,2 GB/s. Hodnoty IOPS jsou pak 575 000 pro náhodné čtení a 550 000 pro náhodný zápis.

Optane 905p

FOTO: archív výrobce

Pro lepší představu: Obyčejný pevný disk dokáže číst i zapisovat data rychlostí 110 MB/s, základní a pochopitelně levnější SSD pak nabízí zpravidla rychlosti okolo 500 MB/s, tedy v přepočtu 0,5 GB/s. Rozdíl v porovnání s novinkou je tedy propastný.

Tak vysokých přenosových rychlostí se u modelu Optane 905p podařilo dosáhnout především díky použitým technologiím. Disk obsahuje NVMe řadič přímo od Intelu, staví na čipech 3D Xpoint a neobsahuje DRAM cache. K dispozici je výhradně v provedení pro rozhraní PCI Express.

Drahý jako počítač



V prodeji se objeví 480GB a 960GB provedení, oficiální cena pro tuzemský trh zatím stanovena nebyla. Odhadovat však můžeme zhruba cenovku okolo 15 000 Kč v případě 480GB modelu a dvojnásobnou sumu za 960GB variantu.

To je výrazně více než v případě pomalejších SSD jednotek se stejnou kapacitou. Například 480GB model s rozhraním SATA se totiž dá koupit už za méně než tři tisíce korun.

Vysoká pořizovací cena v případě modelu Optane 905p je logicky dána přednostmi, které tento disk nabízí. Za rychlost ale v tomto případě zájemci zaplatí stejnou částku, na kolik by je vyšel klidně i celý stolní počítač nebo multimediální notebook.