lez, Novinky

Patent popisuje systém rozšířené reality ve voze, který bude kombinovat data stažená z cloudových služeb s daty získanými ze senzorů ve voze.

Teoreticky tak celý systém může být využit například pro navigaci. Jak je zakresleno v patentu, uživatel by se už nemusel koukat na displej svého chytrého telefonu, ale značky určující směr by se objevovaly jakoby přímo před ním na vozovce.

Patent popisující využití rozšířené reality ve voze.

FOTO: repro Apple

Ve skutečnosti by totiž byl obraz promítán na čelní sklo automobilu. Toho Apple dosáhne právě s využitím brýlí. I když se totiž může z nákresů v patentu zdát, že jde o nějakou pevnou nástavbu ve voze, americký počítačový gigant jasně uvádí, že celý systém bude přenositelný.

Brýle by samozřejmě našly uplatnění v celé řadě dalších situací, patent nicméně popisuje pouze chování ve voze.

Už příští rok

Zástupci společnosti Apple zatím všechny informace o novince přísně tají. Otazník tedy visí nad tím, jak přesně budou brýle vypadat a kdy se objeví na pultech obchodů. Podle dřívějších zpráv agentury Bloomberg by se tak ale mělo stát už v roce 2019, americký počítačový gigant je nabídne údajně společně s další generací chytrého telefonu iPhone.

Apple na brýlích údajně spolupracuje se společností Carl Zeiss AG. Ta je brána za jednu z nejúspěšnějších firem v oblasti výroby čoček a optických systémů. Je tedy ideálním partnerem pro výrobu brýlí, a to i těch chytrých.

Spojení sice nebylo oficiálně potvrzeno, nicméně právě podnik Carl Zeiss AG měl loni v lednu na největším veletrhu CES v americkém Las Vegas svůj stánek v sekci Rozšířená realita, a to i přesto, že žádný takový produkt na akci představitelé společnosti neukázali.

Všímavý technologický bloger Robert Scoble u stánku jen před zástupci firmy vtipně prohodil, zda jim zakázali vystavovat nový produkt Cook. Odpovědí mu bylo jen mlčení a nervózní úsměvy zaměstnanců.

Konkurence pro Microsoft?



Přestože žádné konkrétní parametry brýlí od Applu zatím nezazněly, lze předpokládat, že novinka bude pracovat na velmi podobném principu jako chytré brýle HoloLens od společnosti Microsoft.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Headset pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens v akci.

Zdroj: Microsoft

Jejich přední část je průhledná jako opravdové brýle. Když je má uživatel na sobě, vidí skutečné objekty před sebou. V rohu u každého oka se však ukrývá speciální kamera, která dokáže promítat obraz na hledí v reálném čase.

V praxi to pak vypadá tak, jako by skutečně byl před vámi vytvořen virtuální předmět. Vše se ale odehrává pouze v náhlavní sadě. HoloLens přitom nemá najít uplatnění pouze u her, ale také u celé řady aplikací.

Už nyní je k dispozici například program Skype. U něj se volající zobrazí na virtuálním displeji před vámi a je jedno, jestli zrovna cestujete hromadnou dopravou, nebo sedíte doma na gauči. Nabídka aplikací by se měla postupem času rozrůstat.