Na brýlích je umístěna kamera, která snímá dění před policistou; brýle jsou spojeny s databází, jež obsahuje všechny podezřelé osoby. Technologie porovnává obličeje na obrazovém záznamu z kamery s těmi z databáze. Jakmile najde shodu, daného policistu upozorní.

O technologii informovalo i oficiální čínské periodikum Lidový deník. K textu připojilo i fotografii – na ní je zachycena čínská policistka, která v brýlích sleduje dění na nádraží ve městě Čeng-čou. Každý obličej, který policistka brýlemi vidí, se porovnává s databází deseti tisíc podezřelých.

Google, Magic Leap, Apple, and pretty much every other big US tech company has poured billions into researching smart glass with relatively little to show so far. China’s government on the other hand is already using smart glasses to ID citizens https://t.co/SCFHszdTtO pic.twitter.com/kdrzfsCHOG