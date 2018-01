Společnost DJI je největším výrobcem dronů na světě a zároveň průkopníkem kompaktních modelů, které si lidé mohou brát s sebou kamkoliv na cesty. První model se skládací konstrukcí byl představen už před dvěma roky, řeč je o dronu Mavic Pro.

Loni pak výrobce nasadil laťku ještě výš, kdy představil do té doby nejkompaktnější verzi zvanou Spark. Ta sice neměla skládací konstrukci, ale lákala na jiné vychytávky – například na ovládání pomocí gest.

Pokročilé technologie, kompaktní rozměry

Novinka zvaná Mavic Air kombinuje technologie obou zmiňovaných modelů. Ve srovnání se starším modelem Mavic Pro se navíc podařilo rozměry ještě více zmenšit. Ve složeném stavu má tak letošní provedení 144 x 78 x 61 mm. Předchůdce se slůvkem Pro v názvu měl 198 x 83 x 83 mm.

Mavic Air

FOTO: archív výrobce

Zajímavé je také to, že i přes redukci rozměrů by se neměla zhoršit kvalita videa. Výrobce totiž láká na 12MPx kameru zavěšenou na tříosém stabilizátoru, která stačí na rozlišení 4K, případně Full HD při 120 fps. Světelnost objektivu je f/2,8, což je o něco horší hodnota než v případě modelu Mavic Pro. Nicméně novinka by měla být levnější a s ohledem na kompaktnější rozměry tuto nevýhodu celá řada potenciálních zájemců řešit nebude.

Nový bezpilotní letoun z nabídky DJI by měl být schopen létat rychlostí ve standardním režimu až 35 km/h, a to až ve výšce pět kilometrů nad mořem. Celkový dolet je velmi slušných 21 minut. Ve sportovním režimu, ve kterém však již nefungují senzory, je letová rychlost dokonce až 70 km/h.

Ovládání pomocí gest

I přes kompaktní rozměry se podařilo do útrob bezpilotního letounu vtěsnat sofistikovanou elektroniku. Dron tak nabízí například technologii aktivního sledování pohybujících se objektů i řadu dalších automatických režimů. Problém mu nedělá ani rozpoznávání překážek, díky čemuž se velmi minimalizuje šance kolize.

Přepracován byl u novinky zcela systém ovládání, tedy ve srovnání s modelem Mavic Pro. Kromě speciálního ovladače a chytrého telefonu tak dron dokáže nově reagovat i na gesta. Potřebujete, aby letěl kousek doleva? Stačí na bezpilotní letoun správně zamávat.

Bezdotykové ovládání pomocí gest dává smysl v případě, kdy chcete například pořídit zajímavou momentku sebe sama. Pochopitelně tak bude k dispozici pouze v některých letových režimech.

Mavic Air se začne prodávat příští týden za cenu těsně pod hranicí 22 tisíc korun.

DJI Spark (2017)

FOTO: archív výrobce

DJI Mavic Pro (2016)

FOTO: archív výrobce