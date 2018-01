Nvidia prezentovala své novinky v rámci veletrhu CES, který probíhá aktuálně v americkém Las Vegas. Oznámeno zde bylo například partnerství s automobilkou Volkswagen, v rámci kterého Nvidia dodá mozky do autonomních automobilů. [celá zpráva]

Na své si nicméně na výstavišti přišli také hráči. Tento technologický gigant totiž na akci odhalil nové velkoformátové herní displeje, na kterých několik posledních měsíců pracoval s dalšími výrobci. Novinka se tak v různých designových obměnách objeví v nabídkách společností Acer, HP či Asus.

Nový velkoformátový herní displej od Aceru

FOTO: archív výrobce

Po technické stránce budou nicméně nové stroje shodné, nabídnou 65palcovou úhlopříčku (165 cm), 4K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Právě poslední zmiňovaný parametr je pro hraní her velmi důležitý, neboť zajišťuje plynulé hraní bez sekání.

Nové velkoformátové herní displeje navíc zvládají zpracovávat také HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A to umí novinky postavené na základech od Nvidie.

Hrát hry i bez PC

Pro hraní her je možné připojit k velkému panelu samozřejmě počítač nebo nějakou konzoli. Zajímavé je nicméně to, že herní systém je integrován přímo v samotném zařízení. Původně samostatnou herní konzoli Nvidia Shield TV se totiž podařilo přesunout přímo do útrob obrazovky.

Hrát streamované hry prostřednictvím funkce GeForce Now či jednoduché tituly určené pro operační systém Android je tedy možné i bez připojení jakéhokoliv dalšího zařízení. Mimochodem nechybí ani celá řada multimediálních funkcí, na které jsou lidé zvyklí právě z konzole Nvidia Shield TV.

Kdy se nové velkoformátové herní displeje objeví na pultech obchodů, není v tuto chvíli jasné. Otazník také visí nad jejich případnou pořizovací cenou.

Původní konzole Nvidia Shield TV

FOTO: archív výrobce