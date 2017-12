Ještě na konci října nabízely Kinect desítky obchodů. Krátce před Vánocemi se však nabídka výrazně ztenčila. Podle Zboží.cz nabízí starší provedení pro Xbox 360 pouze dva obchody, novější verzi pro Xbox One pak pouze čtyři.

Za starší provedení zaplatí případní zájemci 1500 Kč, novější verze pak vyjde na 2500 korun.

Premiéra v roce 2010



Kinect si odbyl premiéru před sedmi lety na veletrhu Electronic Entertainment Expo (E3). Futuristicky vyhlížející kameru tehdy Microsoft prezentoval jako „jednoduché zařízení, které se připojí ke stávající herní konzoli Xbox 360 a rozšíří její stávající funkce o zcela nové možnosti“.

V podstatě se jednalo o první senzor na světě, který v sobě kombinoval RGB kameru, hloubkové čidlo, širokospektré mikrofony a samostatný procesor pohánějící proprietární software. Oproti běžným 2D kamerám tak dokázal tento systém sledovat pohyb celého těla ve 3D režimu, reagovat na pokyny a příkazy, a dokonce rozpoznat i změnu zabarvení vašeho hlasu a emocí.

Systém Kinect pro Xbox 360

FOTO: Reuters

Ovládání hry pomocí Kinectu.

FOTO: Reuters

Například v akční hře hráč máchl pěstí proti obrazovce, čidla přenesla úder do hry, ve které pak virtuální postavička zasáhla soupeře.

V roce 2013 pak přišla vylepšená verze Kinectu, která byla k dispozici pro tehdy představený Xbox One. Ta je na pultech obchodů k dispozici až doposud. Zájem o Kinect nicméně ani druhá generace tohoto pohybového senzoru nezvýšila. Je to dané především tím, že her podporujících Kinect není rozhodně mnoho.

Microsoft se proto odhodlal na konci října k radikálnímu kroku a Kinect přestal vyrábět. [celá zpráva]

Xbox One s druhou generací Kinectu

FOTO: archív výrobce