Kdo v úterý vyrazil do obchodu s úmyslem koupit Xbox One X, pravděpodobně narazil. Skladem totiž tuto televizní konzoli neměl téměř žádný obchod. Prakticky všechny kousky určené pro Českou republiku se totiž prodaly už v rámci předobjednávek, které odstartovaly již v srpnu.

Vzhledem k tomu, že předobjednávat herní systém bylo možné více než dva měsíce, je velmi pravděpodobné, že řadu objednávek budou obchodníci vyřizovat ještě v následujících týdnech.

Konzole Xbox One X

FOTO: Profimedia.cz

Situace by se podle informací některých prodejců měla zlepšit až na konci listopadu, kdy by do Česka měla dorazit další velká várka konzolí.

Podle Zboží.cz je nejlevněji možné novinku sehnat za 12 595 Kč. V některých obchodech se nicméně ceny za zcela totožný model šplhají až k hranici 14 tisíc korun. I tak lze ale ceny považovat za příznivé, obzvláště v porovnání s herními PC. Ty se totiž začínají prodávat zpravidla až za částky přesahující 20 000 Kč, jde navíc spíše o základní modely – ty výkonnější jsou ještě citelně dražší.

Xbox One X

FOTO: archív výrobce

Nové Xko je proti tomu nejvýkonnější televizní konzolí na světě. Srdcem herního stroje je osmijádrový čip od AMD, který udává pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro tvoří 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných na 1172 MHz.

Dohromady by tak konzole, která byla původně známá pod kódovým označením Scorpio, měla nabídnout výkon šest teraflopů, což je ze současné generace konzolí nejvyšší hodnota. Díky tomu bude stačit na plnohodnotné hraní ve 4K rozlišení, jednotlivé tituly tak nabídnou více detailů a jemnější obraz.

Lidé zkouší v obchodě Xbox One X.

FOTO: Profimedia.cz