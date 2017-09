„Největší zájem je obecně o televize s úhlopříčkou 40 – 43 palců. Na popularitě v poslední době výrazně rostou modely s úhlopříčkou 55 palců, které u nás jako u specialisty na IT a černou elektroniku spolu s dalšími modely větších velikostí lidé vyhledávají stále častěji,“ prohlásil Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

Zájem o větší modely potvrzují i další prodejci. „Stále pokračuje nárůst prodejů úhlopříček 55 – 59 palců, nejvýrazněji ale roste prodej úhlopříček 60 – 69 palců,“ konstatovala mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

„Zákazníci nejčastěji vyhledávají úhlopříčky v rozmezí 55 – 65 palců, ale stále stoupá i obliba největších úhlopříček, které mají až 88 palců,“ doplnil Jan Řezáč, mluvčí Mall.cz.

Při nákupu se snaží Češi co nejvíce ušetřit. „Přes 40 % lidí vyhledává televize v nejnižší cenové relaci, do 8000 Kč. Z toho můžeme soudit, že i za poměrně malé peníze je možné koupit plnohodnotnou a kvalitní televizi,“ zdůraznil Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

Podle obchodníků se prodejům těší také přístroje s cenovkou mezi 12 a 13 tisíci korunami.

Důležité jsou nabízené funkce

„V porovnání s loňským rokem vzrost zájem o TV o necelou pětinu. Lidé se rozhodují zejména podle toho, co televize umí,“ doplnil Šmíd.

To potvrzují i samotní prodejci. „Nejčastěji lidé u televizorů oceňují DVB-T2 H.265 tuner, 4K rozlišení a chytré funkce,“ uvedla Šedivá.

„Zákazníci jeví zájem převážně o funkci HDR umožňující rozšířit kontrast sledovaného obrazu a podporu hybridního vysílání HbbTV,“ doplnil Pilský.

Funkce HbbTV je velmi užitečná. Například při sledování nějakého programu se uživateli zobrazí nabídka doplňujících informací – přímo na TV lze zobrazit související obsah, jako jsou fotografie, text, audio či video. HbbTV umožňuje také přístup k internetovým archivům a internetovým televizním stanicím.

Ve značkách mají Češi také jasno. „Na vrcholu jsou značky Samsung a LG, zájem o ně je poměrně vyrovnaný. V závěsu za nimi je pak Sony a Philips,“ uvedl Petr Jiras z tiskového oddělení Electro Worldu.

Podobná je podle odpovědí prodejců situace také v dalších tuzemských obchodech, alespoň tedy co se preferovaných značek týče.

Standard DVB-T2

Na pozoru by se lidé měli mít při výběru televizoru, co se podporovaných standardů týče. Řeč je především o vysílání DVB-T, které bude za pár let nahrazeno druhou generací. „Na nový standard vysílání nejsou připravena přibližně tři procenta televizí v nabídce CZC.cz. Jedná se zejména o modely s menší úhlopříčkou a stále ještě velmi zajímavým poměrem cena/výkon,“ konstatoval Pilský.

„Za období leden – září 2017 došlo k zásadní proměně podílu prodaných modelů: s DVB -T2 to bylo 90 %, bez DVB-T2 zbylých 10 %,“ zdůraznila Šedivá.

Nový digitální televizní standard DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. Počítá s tím Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila vláda. Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, a tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy.

Je však nutné zdůraznit, že přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.