Navigace v mobilech bude daleko přesnější. Díky novým čipům

Jednou z dnes již prakticky standardních funkcí chytrých telefonů je satelitní navigace. To umožnilo mimo jiné téměř zlikvidovat trh s jednoúčelovými automobilovými navigacemi. GPS se však nyní stěhuje i na naše zápěstí do chytrých hodinek a různých fitness náramků. Společnost Broadcom nyní představila nový duální čip, který do těchto zařízení přinese satelitní navigaci s přesností na centimetry.