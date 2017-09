V současnosti sbírá prostředky na Kickstarteru a o tom, že po pohodlnější klávesnici touží celá řada uživatelů, svědčí i to, že 49 dní před koncem kampaně má na svém kontě již více než 92 tisíc kanadských dolarů, což je více než dvojnásobek požadované částky.

Tradiční rozložení QWERTY klávesnice je mnohem starší než počítače. Její design přímo vychází z mechanického psacího stroje, jehož historie sahá až do roku 1714. Je přitom vše, jen ne pohodlná. Zápěstí při psaní na takové klávesnici svírají nepřirozený úhel, což může být nejen nepříjemné, ale může to vést i ke zraněním.

Ergonomická klávesnice X-Bows

FOTO: archív výrobce

Tvůrci klávesnice X-Bows se tento problém rozhodli vyřešit tak, že změnili směřování kláves, aby odpovídaly našemu přirozenému úhlu zápěstí a přirozené rovině našich prstů. Klíčové sloupce jsou nyní šikmé. Kromě toho se klávesy ENTER, Backspace, SHIFT a ALT přesunuly do středu klávesnice, což má zaprvé omezit používání malíčku, který je naším nejslabším prstem, a přesunout důraz na palec, který není tak využívaný. Kromě toho jsou na tomto místě podle tvůrců klávesnice X-Bows tyto klávesy i dostupnější.

Zvýšení komfortu a ergonomie však nebylo jediným kritériem při návrhu nové klávesnice. Tvůrci kladli rovněž velký důraz na vytvoření atraktivního designu. „Nechtěli jsme, aby X-Bows vypadala jako něco, co vám předepsal lékař. Nechtěli jsme, aby to vypadalo jako cizí element na vašem stole. Navrhli jsme X-Bows, aby měla minimalistický estetický a zvládnutelný profil,“ píší ve své prezentaci na Kickstarteru. S klávesnicí se nemusíte omezovat pouze na svůj domov nebo kancelář, ale jednoduše jí přihodíte do tašky ke svému notebooku.

Ergonomická klávesnice X-Bows

FOTO: archív výrobce

Široké možnosti personalizace

Při výběru klávesnice máte nejen možnost vybrat si z černého a stříbrného provedení, ale při objednávce si můžete zvolit i použité mechanické přepínače. Na výběr jsou hned čtyři druhy mechanických přepínačů Gateron od hlasitých a s kliknutím, až po tiché a lineární. Každý z typů vyžaduje jinou sílu. Některé jsou s hmatovou odezvou, jiné bez.

Přímo kouzlit se pak dá s podsvícením klávesnice, které obstarávají RGB LED. X-Bows nabízí 15 efektů podsvícení s řízeným jasem, rychlostí, směrem a barevností. Pomocí obslužného programu X-Bows si však můžete nastavit podsvícení i konkrétních kláves včetně jeho barvy. To je ideální pro lidi, kteří chtějí zvýraznit své klávesové zkratky nebo prostě mají rádi kreativní a individuální podsvícení. Program však umožňuje i namapování jednotlivých kláves. Můžete si tak například nastavit pod konkrétní klávesy své oblíbené klávesové zkratky.

V rámci kampaně na Kickstarteru může být jedna klávesnice X-Bows v Early Bird nabídce vaše už za 144 kanadských dolarů (asi 2555 Kč). Odhadované datum dodání je letošní prosinec. Z nové klávesnice by se tak mohl stát zajímavý dárek pod vánoční stromeček.

Ergonomická klávesnice X-Bows

FOTO: archív výrobce