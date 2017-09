Svým hranatým konzervativním vzhledem Fitbit Ionic nejvíce připomíná Apple Watch. Své sportovní kořeny však nezapřou. Luxusní kovové tělo s plastovými předěly, které mají zlepšit příjem signálu, kombinují se sportovními řemínky. Pokud ho však vyměníte za kožený, neudělají vám ostudu ani v opeře. Vedle šedé a stříbrné varianty přitom můžete sáhnout i po výraznější oranžové a na začátku příštího roku bychom se měli dočkat i speciální Adidas edice.

Čtvercový 1,42" displej s rozlišením 348 x 250 pixelů nabízí světelnost 1000 nitů, což by mělo zajistit bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci. Displej je překrytý odolným sklem Gorilla Glass 3 a celé hodinky jsou vodotěsné do 5ATM. Bez obav se tak s nimi můžete potápět až do padesáti metrů.

Jako fitness náramek

Fitbit Ionic samozřejmě zvládají všechny funkce fitness náramků. Jsou vybaveny krokoměrem, vylepšenou technologií měření srdečního tepu PurePulse, ale i vestavěnou satelitní navigací GPS a GLONASS. Sportovní funkce však posouvají ještě dále.

Fitbit Ionic

FOTO: archív výrobce

Nový senzoru pro zjištění hladiny kyslíku v krvi dává uživatelům nové možnosti při sledování svého fyzického stavu. Mohou například sledovat sledování příznaků spánkové apnoe. Nechybí ani funkce pro automatické rozpoznání sportovní aktivity nebo nový plavecký režim, který v reálném čase ukazuje počet bazénů a zaznamenává dobu plavání a počet spálených kalorií.

Přestože je Fitbit silný především v monitorování sportovních aktivit, nepodcenil ani další funkce, které očekáváme od chytrých hodinek. Fitbit Ionic běží na novém operačním systému Fitbit OS, který umožní instalaci populárních fitness aplikací třetích stran, a podporují smartphony s operačními systémy Androidem, iOS a Windows. Nabídnou přitom nejen chytré notifikace, ale i vestavěný hudební přehrávač. Svou hudbu přitom můžete mít uloženou v interní paměti s kapacitou 2,5 GB.

Nahradí i peněženku

Tou nejzajímavější funkcí je však funkce Fitbit Pay, která dokáže elegantně nahradit peněženku. Tu tak již budete moci nechat při běhání doma a platit přes NFC pouhým přiložením hodinek. U nás však Fitbit Pay alespoň z počátku nebude k dispozici. Očekává se, že v České republice bude zprovozněna nejdříve v roce 2018.

I přes množství funkcí se mohou hodinky Fitbit Ionic pochlubit slušnou výdrží. Ta by se měla pohybovat kolem čtyř dnů. S aktivovanou GPS nicméně výdrž prudce klesá, ale i v tomto případě je 10 hodin solidní výsledek.

Na našem trhu by se nové chytré hodinky Fitbit Ionic měly objevit v průběhu října, kdy bude upřesněna jejich cena. Už dnes je možné předobjednat v eshopu výrobce za 299,95 dolarů (asi 6600 Kč).