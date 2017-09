Podle nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz, nabízí novinku zatím jen pár tuzemských prodejců. Cena se přitom pohybuje od 26 989 do 29 990 Kč, přestože jde o zcela totožný model.

VivoPC X od společnosti Asus láká v první řadě na kompaktní rozměry (260 × 280 × 76 mm). Je to tedy opravdový drobek, alespoň tedy na poměry herních strojů. Skříň je tradičně vyvedena v odstínech černé a červené barvy, právě na takovou barevnou kombinaci sází herní sestavy řady Republic of Gamers pravidelně.

Asus VivoPC X

FOTO: archív výrobce

To nejzajímavější se vcelku pochopitelně ukrývá uvnitř. Srdcem celého počítače je procesor Intel Core i5-7300HQ, jehož čtyři jádra v základu tepou na frekvenci 2,5 GHz. V případě potřeby se však dokážou automaticky přetaktovat až na 3,5 GHz.

O grafický výkon se pak stará karta GeForce GTX 1060, která by měla zajistit dostatek výkonu pro hraní ve Full HD rozlišení, a to i při vysokých detailech. Podle výrobce by výkon tohoto stroje měl bohatě stačit i pro chod moderních systémů pro virtuální realitu.

Pohled do útrob nové sestavy

FOTO: archív výrobce

Pro úplnost dodejme, že kapacita operační paměti je 16 GB a jde o moduly typu DDR4. V základu má sestava pevný disk s kapacitou 1 TB a rychlou SSD jednotku s kapacitou 128 GB.

V zahraničí jsou nicméně v prodeji také modely, které jsou pomalejší. Ty mají menší operační paměť a vystačit si musí s obyčejným pevným diskem. Kdy se tyto levnější modely objeví na pultech tuzemských obchodů, není zatím jasné.