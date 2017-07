Na falešné procesory z edice Ryzen si stěžovalo již několik desítek uživatelů internetového obchodu Amazon. Ti se nejprve těšili z toho, že výhodným nákupem ušetřili několik stokorun, nakonec ale sami splakali nad výdělkem.

Domů jim sice dorazila krabička, která vypadala jako skutečný originál od AMD, po rozbalení bylo ale hned jasné, že je něco v nepořádku. Procesory totiž nešly ve všech doložených případech nainstalovat do základních desek. Jednoduše měly jiný počet pinů a tvar, než je pro ryzeny běžné.

Detailnější zkoumání nakonec potvrdilo, že jde o falešné kusy. Podvodníci totiž použili starší procesory od Intelu, které se již neprodávají, a na nich pouze přelepili vrchní plíšky tak, aby to vypadalo, že jde skutečně o nové čipy od AMD.

I had received a used one sold as new through 3rd party though. Dude was hella scamming though.