Nad řadou technických parametrů u Xboxu One X, který byl ještě do nedávna znám pouze jako projekt Scorpio, zatím ještě stále visí otazník. Výkon jednotlivých konzolí, které jsou aktuálně na pultech obchodů k dostání, nicméně poukazuje na to, jak velký skok bude novinka představovat.

Aktuálně nabízený Xbox One, který je k mání v různých reedicích již několik let, nabízí výkon 1,3 TFLOPS. Původní PlayStation 4 od společnosti Sony láká na pracovní tempo při 1,8 TFLOPS.

PlayStation 4 Pro pozvedl laťku

Citelně vyšší dávku výkonu nabízí PlayStation 4 Pro, který se aktuálně pyšní titulem nejrychlejší televizní konzole na trhu. Ta nabízí výkon 4,2 TFLOPS, a to především díky procesoru AMD Jaguar i přepracované grafice AMD Radeon.

Sony PlayStation 4 Pro

FOTO: archív výrobce

I když se výše uvedená hodnota může zdát v porovnání s dosavadní konkurencí příliš vysoká, v praxi o tak dramatický nárůst nejde. Prakticky všechny konzole jsou totiž stavěny na rozlišení Full HD, tedy 1920 x 1080 obrazových bodů. A to v podstatě platí i o PlayStationu Pro.

Zástupci společnosti Sony sice původně tvrdili, že jejich nejvýkonnější stroj je stavěn na hraní ve 4K (4096 x 2304 obrazových bodů), nakonec se však ukázalo, že to není tak úplně pravda. Většina her je totiž upscalovaná. Obraz je u nich přepočítán z nižšího rozlišení na vyšší. Ve skutečném rozlišení 4K běží pouze některé hry, které nejsou tak náročné na výkon jednotlivých komponent, a zároveň různé filmy a videa.

4K bez kompromisů

První konzolí, jejíž výkon bude skutečně stačit na hraní ve 4K rozlišení, tak bude patrně až Xbox One X. Ten totiž nabídne ještě vyšší rychlost – 6 teraflopů.

Srdcem herního stroje bude osmijádrový čip od AMD, který bude udávat pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro bude tvořit 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných na 1172 MHz.

Na reálné testy si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Jasno o výkonu nového Xboxu by mělo být už v průběhu listopadu, právě tehdy se začne novinka prodávat.