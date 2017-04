Ještě větší pokles zájmu nastal v Evropě, kde se prodalo 17,9 miliónu počítačů, což je ve srovnání s minulým čtvrtletím o 6,9 procenta méně, uvedla agentura DPA. Soukromé osoby se v menší míře zbavují starších modelů, o to více roste význam firemní klientely, vysvětluje analytička firmy Gartner Mikako Kitagawaová. Ceny počítačů budou navíc růst, protože podraží paměťové disky.

Kvůli větší konkurenci by do pěti let měly z trhu zmizet menší firmy, které nemají velký okruh stálých zákazníků, soudí Kitagawaová. Podle jejího názoru přežijí tři největší tradiční výrobci Lenovo, HP a Dell a s nimi Apple, jenž se může spolehnout na svou vyhraněnou klientelu.

Podle Gartneru je jedničkou na světovém trhu čínská značka Lenovo s podílem 19,2 procenta, za ní HP se 17,9 procenta a Dell s 14,2 procenta. Následují Asus s 8,3 procenta, Apple (6,3 procenta) a Acer (6,7 procenta). Mezičtvrtletně si nejvíce polepšila značka HP se 6,5 procenta, naopak největší propad zaznamenal Asus se 14 procenty.