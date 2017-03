Podle Zboží.cz je Switch aktuálně k dostání v bezmála třech desítkách internetových obchodů. Drtivá většina prodejců je přitom má skladem. Ceny novinky začínají na 8598 Kč, nejdráž je pak konzole k mání za 9223 korun.

Cena je tak o něco nižší než před pár týdny v rámci předobjednávky. Tehdy se stroj od společnosti Nintendo v tuzemských obchodech prodával prakticky všude za stejnou cenu 8900 Kč.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Zajímavých titulů je již nyní k dispozici hned několik, další navíc chystají například studia Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, SEGA Games, Take-Two Interactive Software či Ubisoft.

Trailery k nově představeným hrám pro televizní konzoli Switch si můžete prohlédnout níže:

Trailer ke hře Xenoblade Chronicles 2

Trailer ke hře The Legend of Zelda Breath of the Wild

Trailer ke hře Super Mario Odyssey

Trailer ke hře Super Bomberman R

Trailer ke hře Splatoon 2

Trailer ke hře Sonic Mania

Trailer ke hře Puyo Puyo Tetris

Trailer ke hře Mario Kart 8 Deluxe

Trailer ke hře Fire Emblem Warriors

Trailer ke hře ARMS

Trailer ke hře 1-2 Switch

