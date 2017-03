Za hráčskou modlu byl několik posledních měsíců považován model GTX 1080, který si odbyl premiéru už loni. U této verze je jádro taktováno na 1,6 GHz a dokáže se automaticky přetaktovat až na 1,73 GHz. V základu je k dispozici 8 GB operační paměti typu GDDR5X, která nabízí propustnost až 320 GB/s. Loňská verze GTX 1080 díky tomu nabízí výpočetní výkon 9 TFLOPS.

I když tento výkon v praxi stačí pro hraní většiny her na maximální detaily i ve vysokém rozlišení, stejně jako pro chod moderních systémů pro virtuální realitu, společnost Nvidia se rozhodla posunout příčku ještě výše.

Řeč je pochopitelně o novince, která má navíc v názvu dvě písmenka Ti. Ta pravidelně označují vylepšené modely tohoto výrobce.

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

FOTO: archív výrobce

O 35 % vyšší výkon



A v případě verze GTX 1080 Ti se vylepšovalo opravdu hodně. V porovnání s loňským předchůdcem má mít totiž novinka vyšší výkon až o 35 %. V praxi by tak tato karta měla nabízet výkon 11,3 TFLOPS. To jinými slovy znamená, že půjde o vůbec nejvýkonnější jednočipový model v nabídce společnosti Nvidia. A rychlejší kartu této kategorie byste v současnosti hledali marně i u konkurence.

Tak vysokého výkonu dosahuje novinka především díky grafickému čipu, který dokáže udávat pracovní tempo až při frekvenci 1,58 GHz. Karta navíc bude mít k dispozici hned 11 GB operační paměti, což by mělo bohatě stačit i pro ty nejnáročnější hry.

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

FOTO: archív výrobce

Přímo na tiskové konferenci, kde si model GTX 1080 Ti odbyl premiéru, se zástupci společnosti Nvidia pochlubili také tím, že nová grafika půjde velmi dobře přetaktovat. Je tedy více než pravděpodobné, že se v dohledné době objeví na pultech obchodů vylepšené modely, které budou nabízet ještě o pořádný kus vyšší výkon.

K čemu je taková rychlost dobrá v praxi? V první řadě na hraní her. Žádný problém by této kartě nemělo dělat hraní ani na více monitorech najednou, podle výrobce si novinka bez problémů poradí nejen s rozlišením 4K, ale dokonce i s novějším standardem 5K. Samozřejmostí je i podpora nejnovějších systémů pro virtuální realitu.

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

FOTO: archív výrobce

Cena a dostupnost

Příjemným překvapením je i pořizovací cena. Ještě před tiskovou konferencí se totiž předpokládalo, že model GTX 1080 Ti rozhodně nebude z levného kraje. Podle některých zdrojů dokonce měla cenovka atakovat hranici 30 000 korun.

Realita je však daleko příznivější, výrobce stanovil oficiální prodejní cenu na 699 dolarů (18 000 Kč), což je mimochodem na chlup stejná částka, za kterou šel loni do prodeje model GTX 1080.

Sluší se podotknout, že uvedená cena platí pro americký trh. Na tom českém bude patrně o pár tisíc dražší kvůli dani a nákladům na dovoz. I tak by se však cenovka neměla přehoupnout přes pomyslnou hranici 25 000 Kč, což je pořád o pět tisíc méně, než se předpokládalo.

Lze také očekávat, že nižší edice od tohoto výrobce s příchodem vrcholného modelu GTX 1080 Ti zlevní. Prospěch by tak z novinky mohli mít i uživatelé, kteří pokukují po citelně levnějších modelech. Jasno by každopádně mělo být v horizontu několika týdnů, novinka by se totiž na pultech obchodů měla objevit ještě v průběhu března.

Loňský model GTX 1080

FOTO: archív výrobce