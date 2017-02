Odcizené konzole jsou pro Nintendo doslova noční můrou. Kvůli tomu totiž začaly internetem kolovat fotografie i videa samotného zařízení i jeho uživatelského prostředí. Ještě před oficiálním startem prodeje si tak lidé mohli prohlédnout data, která neměla spatřit světlo světa ještě více než týden.

Zástupci japonského elektronického gigantu již potvrdili, že za krádeží stojí zaměstnanci americké distribuční společnosti. Ti se rozhodli si přivydělat a kusy připravené k prodeji jednoduše přeprodali dále ještě před oficiálním startem prodeje.

Detaily krádeže však podnik s ohledem na stále probíhající vyšetřování tají. Zástupci Nintenda pouze prohlásili, že případ již řeší policie. Zároveň zdůraznili, že jde o naprosto ojedinělý incident.

Prodej odstartuje v březnu

Stroj od společnosti Nintendo je k dostání v rámci předobjednávky i na tuzemském trhu. Případní zájemci za něj zaplatí 8900 Kč. Samotný prodej přitom začne přesně 3. března.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Her bude víc než dost

A co hry? Těch by mělo být daleko více, než se původně předpokládalo. O unikátní herní systém totiž projevilo v letošním roce zájem více vývojářů než na konci toho loňského.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Příchod televizní konzole Switch oznámili zástupci společnosti Nintendo už loni před Vánocemi. Tehdy však tajili některé důležité detaily, což byl patrně hlavní důvod, proč se vývojáři se svými tituly tehdy příliš nehlásili.

Z finanční zprávy zveřejněné v únoru však vyplývá, že po lednové tiskové konferenci se situace značně změnila. Po odhalení prakticky všech důležitých detailů se totiž začaly hlásit další herní domy, které by své tituly chtěly nabízet i na novém systému od Nintenda.

Původně se předpokládalo, že při březnovém zahájení prodeje bude k dispozici doslova pouze pár nových her, nakonec jich ale bude daleko více. „Máme potvrzeno více než 100 her od sedmi desítek různých vydavatelů,“ stojí ve finanční zprávě japonského herního gigantu.