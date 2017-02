O zahájení prodeje informovali zástupci společnosti GoPro na svých oficiálních webových stránkách ve středu. Na nich je uvedeno, že se novinka začne prodávat „velmi brzy“. Konkrétnější však vedení podniku zatím nebylo.

Odhaleny nicméně byly již prodejní ceny. Karma bude k dostání ve dvou různých provedeních. To základní bude obsahovat pouze samotný dron se stabilizátorem a bude stát 870 eur, tedy v přepočtu 23 500 Kč.

Vybavenější varianta bude dodávána navíc ještě s kamerou GoPro Hero 5. Logicky tak za ni zájemci zaplatí o něco více, konkrétně 32 500 Kč. To je ale ve výsledku nepatrně méně, než kolik by lidé utratili za dron a kameru, pokud by zmiňovanou elektroniku kupovali zvlášť.

Dron GoPro Karma

FOTO: archív výrobce

Skládací konstrukce



Karma vypadá na první pohled jako obyčejný dron, akční kameru je však možné snadno odmontovat i včetně stabilizátoru a s ní natáčet tzv. z ruky. Stabilizátor přitom bude fungovat velmi podobně jako selfie tyč. Stejně tak je samozřejmě možné vyjmout i samotnou kameru a přidělat ji například na helmu nebo popruh batohu.

Velmi zajímavá je i konstrukce samotného dronu. Ten má totiž kromě odnímatelného stabilizátoru také skládací vrtule, jednoduše se ohnou směrem k tělu zařízení, aby při převozu zbytečně nepřekážely.

K ovládání Karmy slouží speciální jednotka s dotykovým displejem. Prostřednictvím ní uživatel přesně vidí, co bezpilotní letoun natáčí. Ovládací jednotka je samozřejmě součástí balení.

Takto vypadá dálkové ovládání dronu Karma. Ten je velmi skladný a vejde se do poměrně malého batohu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Napoprvé to nevyšlo



Karma se začala prodávat loni na podzim a měla být jedním z největších taháků společnosti GoPro před Vánocemi.

To se ale nakonec nestalo, protože pouhých pár dnů po zahájení prodeje se ukázalo, že nový dron má vážnou výrobní vadu týkající se napájení. Kvůli ní může dron během letu ztratit výkon a havarovat. Kdyby byl v místě dopadu člověk, následky by mohly být fatální.

Kvůli tomu se výrobce rozhodl prodej modelu Karma ukončit a všech 2500 prodaných modelů svolat do servisu. Lidem podnik nenabídl výměnu, ale rovnou jim vracel peníze. [celá zpráva]

Dron GoPro Karma

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky