V rámci předobjednávky nabízejí tuzemští prodejci konzoli Switch už od konce minulého týdne. Ještě před pár dny měly takřka všechny obchody shodnou cenu 7990 Kč, jak Novinky.cz informovaly již dříve. [celá zpráva]

Z příznivé ceny se však zákazníci neradovali příliš dlouho. Zkraje tohoto týdne totiž stroj od společnosti Nintendo podražil o bezmála tisíc korun. Hned několik prodejců novinku nyní nabízí za více než 8900 Kč.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Podle nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz, si však několik prodejců stále ještě drží příznivější cenovku, jež se pohybuje pod hranicí osmi tisíc korun. Otazník však visí nad tím, jak dlouho nižší cena u zmiňovaných obchodů vydrží.

Zatím jen v rámci předobjednávky



U všech nabídek nicméně platí, že jde zatím pouze o předobjednávky. Fyzicky se novinka začne prodávat až 3. března.

Zdražení přitom pro fanoušky není příliš dobrou zprávou. Právě nízká cena měla být hlavním lákadlem modelu Switch. Přeci jen největší konkurenti od Microsoftu a Sony své modely při uvedení na trh nabízeli takřka vždy za více než deset tisíc korun. Po zdražení však již rozdíl není tak markantní.

Switch se dá do češtiny přeložit jako Přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Her bude více než dost



Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Her by mělo být k dispozici v době vydání více než dostatek. Už nyní přislíbila vývoj vlastních titulů pro Switch například studia Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, SEGA Games, Take-Two Interactive Software či Ubisoft. Seznam partnerů je daleko delší. [celá zpráva]