Letošní ročník se točil především okolo chytrých technologií. Takto se v dohledné době nebudou označovat pouze telefony, ale také ledničky, pračky a dokonce i sprchové hlavice. Prakticky všechna zařízení v domácnosti totiž budou schopna analyzovat denní aktivity.

Nejenže má uživatel o všem přehled pomocí svého smartphonu, ale zároveň může některé rutinní činnosti nechat automatizovat.

Domácnost pod kontrolou

Chcete mít před příjezdem domů otevřená vrata, garáž a rozsvícená světla? Nebo při vstupu do koupelny mít připravenou vanu? Rozsvítit na terase nebo vytáhnout venkovní žaluzie? Nic z toho není problém.

Přístroje se přitom budou moci učit od uživatelů, co mají rádi a co jim vyhovuje. Na základě toho pak chod domácnosti přizpůsobí.

Velmi často mohli návštěvníci narazit na veletrhu také na nové tablety, počítače a chytré telefony. Ty jsou proti předchozím generacím často lehčí a tenčí. Vylepšena byla u nich v nejednom případě i výdrž, přestože zároveň stoupl jejich výkon.

Náčiní pro náruživé hráče

Na své si na veletrhu přišli také hráči. Se speciálními helmami a brýlemi, které je lépe přenesou do děje jejich oblíbených titulů, se totiž doslova roztrhl pytel. K vidění byla také řada speciálních kamer, která umožní natáčet videa pro tyto systémy.

Své nezastupitelné místo měly na veletrhu také drony. Ty na výstavišti svištěly lidem okolo hlavy doslova na každém rohu. Pár společností se snažilo zaujmout také roboty. I tito mechaničtí společníci by totiž měli najít uplatnění v chytrých domácnostech.

Asus PRO B9440: vysoký výkon v kompaktním těle

Společnost Asus se na veletrhu CES pochlubila extrémně lehkým notebookem s označením PRO B9440. Váží pouhý jeden kilogram. Přestože jde o plnohodnotný laptop, svou hmotností se směle může srovnávat s většími tablety.

Asus PRO B9440

FOTO: archív výrobce

Asus PRO B9440

FOTO: archív výrobce

Proti nim má ale citelně vyšší výkon. Pracovní tempo budou udávat procesory Intel Core i5 a i7. Dále bude k dispozici až 16 GB operační paměti a až 512GB SSD jednotka. Potěšující je i výdrž, která by se v praxi měla přiblížit hranici deseti hodin v případě kancelářské práce.

Ve snaze vytvořit co nejkompaktnější stroj se výrobce dokonce rozhodl zcela přepracovat systém uchycení obrazovky k tělu notebooku. Panty jsou tak velmi tenké a spodní strana displeje slouží v podstatě jako podstavec, jak je vidět na snímku výše. Díky tomu je příjemně nakloněna klávesnice a píše se na ní o poznání příjemněji než na tradičních laptopech, což jsme měli možnost přímo na veletrhu vyzkoušet.

Dostupnost a cena: Na pultech obchodů by se měl nejlehčí 14palcový notebook objevit v květnu letošního roku. Počítá se s pořizovací cenou startující na částce 1000 dolarů (26 000 Kč). Výkonnější konfigurace ale budou pochopitelně dražší.

Kingston DataTraveler Ultimate GT: celá filmotéka v kapse

Zcela bezkonkurenční kapacitu nabízí nový flash disk Kingston DataTraveler Ultimate GT. Uložit je na něj totiž možné až 2 TB dat.

Pro lepší představu o tom, jak je flash disk skutečně velký – kapacita 2 TB v praxi stačí pro nahrání až 70 hodin videa v rozlišení 4K a více než 250 hodin ve standardu Full HD. V druhém zmiňovaném případě se tak na poměrně kompaktní flash disk vejde klidně až 200 filmů.

Kingston DataTraveler Ultimate GT

FOTO: archív výrobce

Nový flash disk s kapacitou 2 TB

FOTO: rim, Novinky

Zároveň se na model DataTraveler Ultimate GT vejde více než 420 tisíc fotografií s rozlišením 10 megapixelů. A to už je pořádná dávka snímků, klidně i kompletní rodinné fotoalbum.

Shrnuto, podtrženo – větší USB flash disk byste v současnosti hledali marně, čehož si je vědom i samotný výrobce. „Ve společnosti Kingston rádi posouváme hranice toho, co je vůbec možné,” řekl Jean Wong, obchodní ředitel divize flash produktů společnosti Kingston.

Disk je určen pro rozhraní USB 3.1, ale je pochopitelně zpětně kompatibilní také s dvojkovým standardem USB. Rozměry disku jsou 72 mm x 26,94 mm x 21 mm, hmotnost výrobce neuvedl, stejně jako hodnoty přenosových rychlostí.

Dostupnost a cena: Na pultech obchodů by se měl flash disk DataTraveler Ultimate GT objevit v průběhu února. Jeho prodejní cena však zatím nebyla upřesněna.

Honor 6X: slušná výbava, atraktivní cena

Honor 6X vypadá na první pohled jako každý druhý smartphone s cenovkou pod deset tisíc korun. Zběhlejší uživatelé však zbystří prakticky okamžitě, jak uvidí zadní stranu přístroje. A to nejen kvůli tomu, že je vyrobena z poměrně odolné kovové slitiny. Na zadní straně se totiž ukrývá dvojitý fotoaparát, kterým se chlubil například už i loňský model Honor 8. Ten však patří do vyššího segmentu, model 6X však duální optiku přináší vůbec poprvé i do kategorie cenově příznivějších chytrých telefonů.

Honor 6X

FOTO: rim, Novinky

Na zadní straně se pyšní dvojitý fotoaparát.

FOTO: rim, Novinky

Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Dokážou zachytit více světla a zároveň vynikají při pořizování momentek za špatných světelných podmínek, jak jsme si mohli přímo na veletrhu sami vyzkoušet. Ani zbylá výbava tohoto stroje rozhodně neurazí.

Pracovní tempo udává procesor Huawei Kirin 655, u nějž jsou čtyři jádra taktována na 2,1 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Do vínku dostal tento stroj 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor, který je možné dále rozšiřovat pomocí paměťových karet typu microSD. Displej má úhlopříčku 5,5 palce a nabízí rozlišení Full HD. Pro úplnost dodejme, že rozměry telefonu jsou 150,9 × 72,6 × 8,2 mm a hmotnost činí 162 g. Přístroj pracuje pod operačním systémem Android.

Dostupnost a cena: Výbava napovídá vysoké ceně, opak je ale pravdou. Na pultech obchodů by se měl Honor 6X objevit během pár týdnů za cenu v rozmezí sedmi až osmi tisíc korun.

SleepPhones Dozer: chytrá ovečka na spaní

Společnost SleepPhones se těší v USA nebývalé popularitě. Vyrábí totiž několik posledních let speciální čelenky, které mají zabudovaná sluchátka. Primárně jsou určeny na spaní, ale stejně tak se hodí například na běh v zimním období. Jakkoliv tento nápad může některým jedincům připadat nesmyslný, americký trh si tyto čelenky zamiloval.

Chytrá ovečka Dozer

FOTO: rim, Novinky

Sluchátka SleepPhones

FOTO: mif, Novinky

Na tento úspěch se v letošním roce bude snažit navázat chytrá ovečka Dozer. Jde o malého plyšáka, který však v sobě ukrývá poměrně sofistikovanou elektroniku. Novinka cílí především na nejmenší obyvatele domácností, kterým má zajistit lepší spací návyky. Tato hračka se totiž dokáže na dálku připojit k chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu rodičů prostřednictvím bezdrátové technologie bluetooth.

Rodiče tak v přehledných statistikách vidí reporty, jak jejich ratolest usíná, kolik hodin spí a jak klidný spánek během celé noci má. Pokud Dozer leží s dítětem v posteli, dokáže analyzovat oblíbenou hudbu dětí pro co nejhladší usínání a následně jim ji i přehrávat. I to přispívá k vylepšování spacích zvyklostí.

Dostupnost a cena: Na pultech obchodů by se chytrá ovečka měla objevit v druhé polovině letošního roku, tedy ještě před Vánoci. Cena zatím oznámena nebyla.

Nvidia GeForce GTX 1050 a 1050 Ti: herní karty pro notebooky

Grafické karty s jádry GTX 1050 a 1050 Ti debutovaly již na konci minulého roku v klasických stolních počítačích. Už tehdy zaujaly dobrým poměrem cena/výkon. A přesně toho bychom se měli dočkat také u jejich mobilní obdoby.

Novými herními grafikami budou vybaveny desítky notebooků

FOTO: archív výrobce

Bez nadsázky se tak dá říci, že v nadcházejících týdnech a měsících můžeme na pultech obchodů očekávat laptopy s herními grafikami, které nebudou o moc dražší než citelně pomalejší modely s integrovanými čipy. Karty od Nvidie totiž využívají prakticky všichni velcí výrobci notebooků. Jen v prvním kvartálu by se na pultech obchodů měly objevit tři desítky nových modelů od nejvýznamnějších světových výrobců, jako jsou například společnosti Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo či MSI.

Řada z nich bude odhalena už v rámci veletrhu CES. Mobilní karty GTX 1050 a 1050 Ti jsou postaveny na stejném křemíkovém jádře a nabízejí zároveň i stejné technologie, jaké nalezneme v jejich desktopových předobrazech. Proti předchozí generaci mobilních grafických čipů mají být novinky až třikrát výkonnější. Zajímavé je i to, že obě karty jsou široké pouze 17 mm. Uplatnění tak naleznou i v designových noteboocích, kde je kladen velký důraz na co možná nejútlejší pas.