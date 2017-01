U nových procesorů je zajímavé, že využívají patici LGA 1151. Zběhlejší uživatelé patrně již tuší, že stejný socket využívaly už předchozí generace čipů od Intelu. Hlavní výhoda je tak nasnadě – při výměně procesoru není nutné měnit žádné další komponenty.

Dříve přitom při přechodu na novější čipovou architekturu museli lidé často pořizovat například i novou základní desku, případně operační paměti. Upgrade se tak značně prodražil, což však nyní díky použití stejné patice nehrozí.

Technologie Speed Shift



Nové procesory patří do rodiny s kódovým označením Kaby Lake a využívají 14nm výrobní proces. Proti předchozí generaci čipů by měly být rychlejší především díky využití technologie Speed Shift. Ta se v procesoru stará o přepínání jader procesoru na vyšší frekvenci z klidového stavu. Maximální možný výkon by díky této vychytávce měli mít uživatelé k dispozici prakticky okamžitě.

První počítače osazené novými čipy budou v prodeji v horizontu několika týdnů. Na snímku je model od společnosti Acer.

FOTO: archív výrobce

V nabídce jsou již tradičně jednotlivé procesory rozděleny podle zaměření. Základ nabídky pro kancelářské sestavy budou tvořit čipy Celeron G a Pentium G. Na multimédia v domácnostech se více hodí Core i3, na hry pak Core i5. Nejnáročnější uživatelé sáhnout po Core i7 – tyto čipy jsou vhodné pro editace velkého množství fotografií, střih videa ve vysokém rozlišení i pro moderní systémy virtuální reality.

U všech modelů se podařilo ve srovnání s předchůdci stlačit spotřebu alespoň o pár jednotek wattů směrem dolů, a to i přes nárůst výkonu. Nové čipy jsou také plně připraveny na éru 4K videa.

Klidně i za více než 10 000 Kč



Ceny jednotlivých procesorů z rodiny Kaby Lake startují na částce 1300 Kč. Vyšplhat se mohou v případě nejvýkonnější verze Core i7 klidně i na více než 10 000 korun.

První počítače osazené těmito čipy by se na pultech tuzemských obchodů měly objevit maximálně v horizontu několika týdnů.

Vyšší tempo zařazovaly na veletrhu CES také grafické karty, a to především ty pro notebooky. Více se o nových modelech GTX 1050 a GTX 1050 Ti dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]