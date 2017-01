Tomuto výrobci se totiž podařilo poskládat velmi výkonné součástky pro klasické počítače do těla televizní konzole. Výsledek, který se jmenuje Gaming GT, stojí opravdu za to.

Páni inženýři ze společnosti Gigabyte museli překopat celou počítačovou skříň prakticky od základu. Jednotlivé komponenty jsou tak umístěny zcela netradičně, čemuž napovídá i tvar samotné skříně. Ta je postavená na výšku a má oválný půdorys.

Následný upgrade je možný

Na rozdíl od televizních konzolí jsou ale použité klasické počítačové komponenty. Ty tak budou moci být v případě potřeby v budoucnu vyměněny za nějaké modernější a rychlejší.

V současnosti ale nebude řešit výkon celého stroje snad nikdo, je totiž prvotřídní. Základ tvoří procesor Intel Core i7-6700K, jehož čtyři jádra udávají pracovní tempo při frekvenci 4,0 Ghz. V případě potřeby se ale dokážou přetaktovat až na 4,2 GHz.

Gigabyte Gaming GT

FOTO: archív výrobce

Do vínku dostala sestava také grafickou kartu GeForce GTX 1080, která v současnosti představuje to nejvýkonnější z herního světa. Má 8 GB vlastní paměti a 2560 stream procesorů. Stroj disponuje dále 32GB operační pamětí typu DDR4.

Zajímavě jsou řešeny i úložné prostory. Pro operační systém je určena 240GB SSD jednotka, pro archivaci dat pak 1TB pevný disk. Pokud by uživatelé potřebovali více prostoru, nabízí se ještě další volný slot pro vložení druhého pevného disku nebo SSD jednotky. Vše běží pod operačním systémem Windows 10.

Hraní ve 4K, virtuální realita

Z řádků výše je nejspíše již patrné, že sestava by měla stačit klidně i na chod moderních systémů pro virtuální realitu, stejně jako na plnohodnotné hraní ve 4K při vysokých detailech. Nutno podotknout, že na standard 4K, alespoň co se her týče, nejsou ještě aktuálně nabízené televizní konzole zcela připraveny. V tomto ohledu má tak novinka rozhodně navrch.

Otazník však zatím visí nad případnou prodejní cenou a dostupností. S ohledem na použité komponenty lze však předpokládat, že cena sestavy se snadno přehoupne přes pomyslnou hranici 50 000 korun.

Výrobce by však podobný koncept herních sestav schovaných v těle televizních konzolí mohl nabídnout i s pomalejšími součástkami. Pak by byla pořizovací cena patrně příznivější.

Zcela nový je systém chlazení, který tato atypická skříň používá.

FOTO: archív výrobce