Samsung bude lákat na špičkové tablety

Ještě v tomto týdnu by měla společnost Samsung odhalit hned dva nové tablety, které by se měly řadit k těm nejvýkonnějším modelům na trhu. Upozornil na to server SamMobile s tím, že zařízení si premiéru odbydou v rámci největšího počítačového veletrhu CES 2017.