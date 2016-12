Velikostí úložného prostoru se již SSD jednotky klasickým pevným diskům vyrovnají. V otázce ceny za 1 GB, však už situace tak růžová není.

Podle nákupního rádce Zboží.cz se aktuálně nejlevnější SSD jednotka s kapacitou 500 GB dá pořídit za 4149 Kč. Stejně velký pevný disk HDD, a to co do rozměrů i kapacity, přitom vyjde na 1049 Kč. To jinými slovy znamená, že SSD jednotky jsou zhruba čtyřikrát dražší.

Ještě před pár lety přitom byly disky bez pohyblivých částic dražší desetkrát v porovnání s klasickými pevnými disky. Posun směrem k lepšímu, je tak postupně vidět.

Roste kapacita, roste cena

S rostoucí kapacitou SSD jednotek však dramaticky roste i jejich cena. Například letos v létě společnost Samsung uvedla do prodeje první SSD jednotku s kapacitou 15 TB. [celá zpráva]

Model Samsung PM1633a slibuje propustnost až 1200 MB/s. Pro srovnání rychlosti obyčejných pevných disků bývají velmi často desetkrát nižší.

SSD jednotka Samsung PM1633a

FOTO: archív výrobce

Problém je však v tom, že Samsung PM1633a stojí v přepočtu bezmála čtvrt miliónu korun. To je suma, za kterou se dá v Česku koupit klidně extrémně výkonný herní počítač, nebo i nové auto.

Pro porovnání, společnost Western Digital se před dvěma týdny pochlubila pevnými disky s kapacitou 14 TB. Ty by se měly dostat na pulty obchodů v příštím roce, a i když nebyla ještě oficiálně prozrazena jejich pořizovací cena, počítá se s částkou nižší než 20 000 korun.

To jinými slovy znamená, že místo jedné SSD jednotky s kapacitou 15 TB, by případní zájemci získali hned 12 klasických pevných disků s kapacitou 14 TB. Dohromady by tak získali výrazně větší úložný prostor – 168 TB.

Přednosti SSD jsou nepopiratelné

SSD jednotky mají své nepopiratelné přednosti. Neobsahují žádné pohyblivé součástky, díky čemuž jsou proti klasickým diskům daleko rychlejší. To je v praxi znát při otevírání souborů i při spouštění počítače.

SSD jednotky jsou navíc zcela tiché. Nezvyšují tak zbytečně hluk uvnitř skříně na rozdíl od pevných disků, které v některých případech bývají nejhlučnější součástkou počítače.

Cena SSD jednotek je však v současnosti stále výrazně vyšší než v případě klasických pevných disků. Ideální volbou pro běžné uživatele stolních počítačů je tak pořízení menší SSD jednotky pro rychlý chod operačního systému a klasického pevného disku pro ukládání dat.

U většiny notebooků však nainstalovat dvě jednotky možné není. U nich se tak zákazníci musí rozhodnout, zda sáhnout hlouběji do kapsy kvůli pořízení SSD jednotky, nebo se smířit s větším, ale pomalejším pevným diskem.