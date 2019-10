Stát podpoří přechod na DVB-T2 desítkami milionů korun

Podle ministra není zahájení kampaně dva měsíce před spuštěním přechodu na DVB-T2 opožděné. "Veřejnost dostávala informace, dostávala je prostřednictvím operátorů, prostřednictvím České televize a my jsme to trochu cíleně nespouštěli v srpnu nebo v červenci, protože to byly prázdniny a v té době by to nemělo ten marketingový efekt. Proto jsme počkali na září, protože je prokázáno, že obyvatelé se rozhodují až ve finále, tedy v posledních týdnech," řekl Havlíček.