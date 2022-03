Rychlejší internet v Česku. Vodafone a T-Mobile vybudují téměř milion optických přípojek

Již na konci roku 2020 podepsal T-Mobile smlouvu s firmou CETIN o společném vybudování optických přípojek do stovek tisíc domácností. V současnosti má T-Mobile přes 284 000 přípojek. Vodafone nabízí připojení k internetu o rychlosti jeden Gbit/s pro 1,6 milionu domácností a firem zejména díky převzetí největší tuzemské kabelové sítě UPC.

"Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 000 domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to The Home,“ dodal generální ředitel T-Mobilu José Perdomo Lorenzo.