Rusko je připraveno odpojit se od globálního internetu, řekl Medveděv

Rusko je připraveno – technicky a právně – odpojit se od globálního internetu. Prohlásil to bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní zástupcem předsedy bezpečnostní rady. Současně zdůraznil, že by šlo o krajní opatření, ke kterému by Moskva „velice nechtěla“ sáhnout.