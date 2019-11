Prodeje set-top boxů a televizí raketově rostou

„V současné době stále většina zákazníků používá televizor pro příjem klasického lineárního vysílání. Zvláště u mladší a střední generace ovšem roste obliba služeb TV on Demand, jako je například Netflix, HBO nebo Voyo, které umožňují přehrát kdykoliv některý z nabízených pořadů,“ uvedl Valoušek z TP Vision, výrobce televizorů Philips, pro ČR. Odhaduje, že do pěti let výrazně vzroste počet diváků, kteří budou mít předplacenou některou z těchto služeb.