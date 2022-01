NFT představuje miliardový byznys i budoucnost on-line světa

Odhady prodeje od jednotlivých poskytovatelů dat se však liší, a to v závislosti na tom, co je do nich zahrnuto. Data často nezachycují prodej uměleckých NFT v aukčních síních. Společnost CryptoSlam uvedla, že tržby z prodeje NFT loni činily 18,3 miliardy USD. CryptoSlam rovněž sleduje více blockchainů. Server NonFungible.com, který sleduje pouze blockchain ethereum, odhaduje tržby na 15,7 miliardy USD.