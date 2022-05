Musk nebude Twitter kupovat sám, pomůže mu 19 investorů

Peníze Muskovi přislíbil mimo jiné spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison, kryptoměnová burza Binance nebo investiční společnosti Fidelity, Brookfield a Sequoia Capital. Saúdský princ Valíd bin Talál, který už do Twitteru investoval, slíbil vložit téměř 35 milionů akcií, aby si podíl ve firmě uchoval. Musk už dříve uvedl, že jedná se současnými akcionáři včetně zakladatele společnosti Jacka Dorseyho.

Americký podnikatel zároveň koketuje s myšlenkou, že by zpoplatnil tuto sociální síť pro část uživatelů. „Twitter bude pro běžné uživatele vždy zdarma, ale pro komerční či vládní uživatele tu možná budou mírné náklady,“ prozradil své plány americký vizionář na Twitteru.

Narážel na to, že firmy, úřady, organizace či vlády běžně využívají bezplatný Twitter ke svým kampaním, aby si získaly přízeň uživatelů. Podle Muskova prohlášení je tedy namístě, aby za svůj prostor na síti platily.

V současnosti to funguje tak, že firmy platí výhradně za reklamu, kterou u Twitteru zadají k propagaci. Za své profily, kde mohou publikovat libovolné příspěvky – klidně i s reklamním charakterem –, ale už nic neplatí. Právě to by se ale mohlo v dohledné době změnit.