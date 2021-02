IT pracovníci jsou luxus, stále více firem se spoléhá na outsourcing

„Jak lidé odešli na home office, tak řada firem začala propouštět vlastní ajťáky, protože ti si v této době, která na ně klade větší nároky, často vystačí s tím, že říkají: to nejde,” uvedl. Fungovat budou podle Mourka stále ve velkých firmách typu ČEZ a v bankách anebo tam, kde je vlastník či manažer odborník i na IT.

„Můžu potvrdit, že nás daleko méně stojí outsourcování IT služeb, než když jsme měli vlastní zaměstnance,” řekl Petr Vicenda, ředitel plzeňské firmy Saferoad z Líní u Plzně, která dodává a montuje dopravní značení a bezpečnostní systémy.

„Na úložiště dat už používáme externí společnosti,” řekl Lubomír Kuchynka, ředitel firmy AC Heating, jednoho z největších dodavatelů tepelných čerpadel v ČR.

Pokud podle Tomáše Moravce z krajské pobočky úřadu práce přijde IT odborník o práci, sežene novou tak rychle, že ani nepřijde do evidence. „Kvalitní IT pracovníky shánějí firmy pořád,” řekl. Podle analytiků práce záleží ale také na jeho šikovnosti a specializaci, protože IT už je dnes široký pojem a různých zaměření jsou desítky.

„Firmy k tomu postupně dospívají. Je to dané dobou a covid to ještě více uspíšil. Outsourcing to vždycky zvládá levněji,” řekl Jakub Škácha, šéf firmy SvětIT. Externí tým podle něj nabídne lepší odbornost i komplexní přehled než interní pracovník. U firem do 300 lidí podle Škáchy nemá smysl, aby živily vlastní IT pracovníky, externí smlouvou si lépe vyjasní podmínky a stanoví vysoké pokuty.

„Portfolio služeb, které musí IT pracovník ve firmě zajistit, stále roste. Souvisí to s přechodem společnosti na cloud, se sdílením dat. Je mnohem větší riziko kybernetického útoku. Data jsou mnohem cennější. Už pár let tu máme GDPR,” uvedl Luděk Sefzig z Centra kybernetické bezpečnosti, nezávislého sdružení ICT odborníků. Pokud podle něj dojde k útoku, což se teď často děje, tak firmy hledají specialisty, kteří s tím mají zkušenosti.