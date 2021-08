Hackeři zpřístupnili údaje z milionu ukradených karet, jsou i z ČR

Údaje zveřejnili ruští hackeři na serveru All World Cards jako propagační akci, skutečný počet karet je pravděpodobně vyšší. Poslední údaje z května letošního roku ukazují, že na hackerském serveru je kolem 2,6 milionu ukradených údajů z platebních karet klientů bank z celého světa. Nejvyšší počet, a to 1,2 milionu, pochází ze Spojených států.

Ukradené platební karty pocházejí z let 2018 a 2019, přesto italská bezpečnostní firma D3Labs upozorňuje, že až polovina z nich může být stále funkčních. To znamená, že jejich prostřednictvím lze nakupovat on-line. Platnost platebních karet je několik let.