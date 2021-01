Bitcoin překonal dva rekordy najednou. Kurz je astronomický

„Řekněme, že bitcoin je nyní přece jenom v určité bublině, avšak po jejím splasknutí jeho cena nikdy neklesne pod 10 tisíc dolarů za kus. Do této sumy jde tedy o bezpečný přístav. Nad touto sumou se projevuje vliv ‚horkých‘ a ‚hloupých peněz‘, které jsou z povahy věci kolísavější než dlouhodobé, ‚chytré peníze‘. Nad cenou 10 tisíc dolarů za kus se tedy z bitcoinu stává extrémně rizikové, vysoce spekulativní aktivum, které je mnohem více než fundamenty a reálnou hodnotou hnáno spekulativně a psychologií nezkušeného davu,“ konstatoval ekonom Lukáš Kovanda.

„Pokud nyní skutečně pozorujeme další velkou bublinu na bictoinu, zásadní otázkou je nejen to, na jaké úrovni bublinka praskne, ale také to, kam se poté cena sesune. Jsou-li minulá splasknutí vodítkem, bude to stále výrazně výše v porovnání s minimy po minulém splasknutí, tedy výrazně – zřejmě i trojnásobně – nad úrovní pěti tisíc dolarů,“ doplnil Kovanda, který je i v týmu Národní ekonomické rady vlády (NERV).