Akcionáři NortonLifeLock schválili návrh na sloučení s českým Avastem

Generální ředitel Avastu Ondřej Vlček už v srpnu avizoval, že fúze by měla být dokončena nejdříve za devět až deset měsíců a že nová firma ponese název, o kterém zatím nebylo rozhodnuto. „Také transakce musí projít přes všechna regulatorní schvalování, a to v celé řadě zemí, kde společnosti působí. Z toho důvodu očekáváme samotné uzavření transakce až někdy v polovině příštího roku, do té doby budou obě firmy působit samostatně,” řekl tehdy.