Vydávají se za zaměstnance Applu či Raiffeisenbank. A pak důvěřivce oberou

Jde v podstatě o obdobu phishingových e-mailů, které hromadně rozesílají kyberzločinci na všemožné adresy a pak podobně jako rybáři čekají, kdo se na jejich udičku chytne. To samé dělají také v případě SMS zpráv.

Z obou zaslaných zpráv je patrné, že se kyberzločinci snaží, aby příjemci kliknuli na odkaz v SMS. Pokud to udělají, zadělají si na pěkné problémy. Ocitnou se totiž na podvodné webové stránce, prostřednictvím které mohou počítačoví piráti vylákat jejich přihlašovací údaje, případně je připravit o peníze.

Útočníci totiž často tvrdí, že pro opětovné zprovoznění dané služby je nutné ověřit i platební kartu. A to je možné zaplacením manipulačního poplatku ve výši 1 Kč. Právě díky této operaci podvodníci získají od důvěřivců údaje o jejich platební kartě, které mohou dále zneužít.

Na podobné zprávy by tedy uživatelé neměli vůbec reagovat a raději by je měli rovnou smazat, v opačném případě mohou přijít o své citlivé údaje, které do formuláře vyplní, a následně také o peníze.