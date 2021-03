Práce z domova je bezpečnostní riziko. Počet kybernetických útoků dramaticky stoupl

Ten zdůraznil, že jedním z nejpoužívanějších protokolů pro vzdálený přístup k Windows nebo k serverům je RDP. „A právě na něj se útočníci po přesunu zaměstnanců do domácích kanceláří zaměřili nejčastěji, útoky hrubou silou na tento protokol mnohonásobně narostly. Při tomto typu napadení zkoušejí útočníci nejrůznější uživatelská jména a hesla, dokud nenajdou správnou kombinaci a nezískají tak přístup k firemním zdrojům informací,“ podotkl bezpečnostní expert.

Zatím největšímu náporu čelily tyto „brány“, které dovolují se z pohodlí domova připojit do firemní sítě, loni v listopadu. Tehdy jich bezpečnostní experti během jediného měsíce detekovali 409 milionů. Přitom před začátkem pandemie to bylo pouze 93,1 milionu.

Dramatická není situace pouze ve světě, o kterém výše uvedená data pojednávají. Také v Česku výrazně přibylo útoků na protokoly pro vzdálený přístup. Před začátkem pandemie zachytili bezpečnostní experti v tuzemsku bezmála 580 tisíc útoků za celý měsíc (únor 2020), letos v únoru to nicméně bylo již 2,6 milionu případů, což představuje více než čtyřnásobný meziroční růst.

„Práci z domova už neopustíme, i nadále zůstane běžnou metodou. Firmy se opět postupně otevírají nebo to plánují, mnohé z nich ale s prací z domova počítají i do budoucna jako s jednou z možností, jak standardně fungovat. V jiných společnostech se prosazuje hybridní formát. Tím pádem budou nadále velmi pravděpodobně pokračovat i útoky tohoto typu na protokoly pro vzdálený přístup, a to ve velkém měřítku. Rok 2020 nám jasně ukázal, že firmy musí vylepšit a aktualizovat svou bezpečnostní infrastrukturu. Posílení ochrany RDP protokolů je v tomto smyslu dobrým prvním krokem,“ uzavřel Galov.