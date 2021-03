Čechy terorizuje spyware. Jak se bránit?

Jak je tedy zřejmé, uživatelé se nemohou spoléhat ani na sebelepší antivirový program, pokud pustí škodlivý kód do svého počítače sami. I přesto by neměl na PC antivirový program chybět, bez něj totiž uživatelé nemají žádnou šanci škodlivý kód zachytit.

Samozřejmostí by měla být také pravidelná aktualizace všech programů a samotného operačního systému. Propašovat spyware do počítače mohou totiž také prostřednictvím nejrůznějších softwarových zranitelností.

„Vhodné je tvořit silná hesla, různá pro každou z používaných služeb a je-li to možné, využívat i více faktorové ověření. Naopak není vhodné ukládat hesla pro automatické vyplňování v prohlížečích. Lepší volbou jsou programy pro správu hesel, tzv. password manager. Ten bývá součástí i některých bezpečnostních programů,“ konstatoval Jirkal.

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo, složené z číslic od nuly do devítky, prolomit za dvě minuty. Výkon čtyřjádrových procesorů totiž dovolí za jednu sekundu prověřit na běžné počítačové sestavě až 100 možných kombinací.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.