Časovaná bomba? Čtvrtina lidí oprávnění mobilních aplikací vůbec neřeší

Zhruba čtvrtina lidí se vůbec nezajímá o to, jaká oprávnění mají jednotlivé aplikace, když je instalují do svých zařízení. Často tak povolují například přístup ke kameře či mikrofonu i programům, které to vůbec nepotřebují. Dokládá to průzkum antivirové společnosti Kaspersky.