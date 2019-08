ČTK

„Zaměstnavatelé zakládají zpracování některých biometrických údajů zaměstnanců pro účely kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů na souhlasech zaměstnanců. Takové používání souhlasu ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec je však nepřijatelné," konstatoval ÚOOÚ s ohledem na unijní pravidla ochrany soukromí (GDPR).

Biometrické údaje, tedy například zobrazení obličeje nebo otisky prstů, lze podle úřadu využít například pro omezenou kontrolu přístupu do vybraných prostor či k přístrojům nebo zařízením zaměstnavatele. Novela by také měla stanovit způsoby ověřování biometrických údajů, z nichž by měl být vyloučen například odběr biologických vzorků.

ÚOOÚ tím reagoval na případy, kdy někteří zaměstnavatelé rutinně zpracovávají biometrické údaje zaměstnanců pro účely kontroly jejich přítomnosti, například ve stavebnictví.